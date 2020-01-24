Студентам-отличникам метрополитен вручит подарки в Татьянин день

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московский метрополитен в Татьянин день проведет праздничную акцию для студентов, которые на отлично сдали сессию. 25 января учащимся вузов вручат подарки с символикой столичной подземки, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Чтобы получить подарок, нужно показать сотруднику на стойках "Живое общение" в вестибюлях станций "Курская" и "Комсомольская" зачетную книжку, в которой за последнюю сессию по всем предметам стоит "отлично".

Среди подарков – флеш-накопители, письменные принадлежности, а также подушки. Акция стартует в 10:00 и продлится до тех пор, пока не закончатся подарки.

Также в субботу, 25 января, участники проекта "Музыка в метро" на разных площадках по традиции будут исполнять "Песенку студента".

День студента пройдет в Москве более чем на 80 площадках. Основные мероприятия пройдут в Парке Горького и на ВДНХ. Зимние развлечения для студентов также организуют и столичные парки. В "Сокольниках", Измайловском, Бабушкинском и других парках будет действовать бесплатный вход на каток.

Специальную акцию также запускает сеть кинотеатров "Москино". 25 января студенты смогут приобрести билет на любой сеанс в больших залах за 199 рублей. В этот день студенты также смогут бесплатно посетить обзорные экскурсии по Останкинской телебашне.

Поучаствовать в них смогут студенты очных отделений российских и зарубежных вузов. Заплатить нужно только за входной билет. При этом купить его можно будет с 40-процентной скидкой по студенческому билету.

Кроме того, 25 и 26 января студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы на Поклонной горе. К празднику музей подготовил специальную программу, которая посвящена подвигам молодежи в годы ВОВ.

Для входа учащимся надо будет лишь предъявить в кассе студенческий билет. Бесплатные экскурсии по комплексу и экспозиции "Подвиг армии" будут проводить в 12:00 и 16:00. Участников будут ждать у экскурсионного бюро на нулевом этаже.

День российского студенчества отмечают 25 января. История праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, крупнейшего в России высшего учебного заведения.

Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, которая считается покровительницей студентов и Московского государственного университета имени Ломоносова. Отсюда и второе название праздника – Татьянин день. В 2005 году по указу президента России он стал официальным.

