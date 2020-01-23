В павильоне МЦД пройдет квиз в честь Дня студента

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В честь Дня российского студенчества, 25 января, проведут квиз в Демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) на площади Киевского вокзала, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

"Он посвящен темам, которые интересны современной молодежи, – техническим новинкам и социальным трендам. В мозговом штурме смогут принять участие команды от двух до пяти человек. За призовые места участники получат сувениры с символикой МЦД и билеты в кино", – уточнили представители Дептранса. Начнется мероприятие в 16:00.

Сообщается также, что для участия в соревновании команды должны сначала оставить заявку, в которой необходимо указать адрес электронной почты, номер телефона для обратной связи, число участников и название команды.

Кроме того, в праздничный день студенты, сдавшие сессию на одни пятерки, а также Татьяны получат подарки от Московских центральных диаметров. Для получения презентов необходимо пройти на ресепшен павильона МЦД и показать зачетку или паспорт.

Ранее стало известно, что Московский зоопарк отпразднует День студента проведением "Унизверского квеста". Поучаствовать в нем смогут не только учащиеся вузов, но и те, кто закончил обучение или только готовится поступать.

В праздничный день студенты также смогут бесплатно посетить Музей Победы.