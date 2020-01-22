Москва онлайн: Виктор Садовничий угостит студентов МГУ медовухой

Фото: Москва 24/Александр Авилов

26 января в МГУ имени Ломоносова состоится традиционная церемония розлива медовухи. Ректор университета Виктор Садовничий угостит напитком своих студентов. Корреспондент Москвы онлайн Ярославна Зорькина примет участие в торжестве и пообщается с учащимися старейшего вуза России.

Мероприятие приурочено ко Дню студента, 25 января. Именно в этот день, в день памяти святой мученицы Татианы 12 (25) января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала именной указ об учреждении Московского университета.

Смотрите трансляцию 26 января в 16:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.