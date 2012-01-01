Знаменитости поделились секретами воспитания детей

Родители, в том числе знаменитые, по-разному расставляют приоритеты в воспитании подрастающего поколения. Голливудский актер Уилл Смит старался взрастить в наследниках индивидуальность, музыкант Сергей Жуков считает важным объяснять ценность денег и труда, а актриса Гвинет Пэлтроу всегда искала баланс между запретами и поощрениями. О "звездных" методах воспитания читайте в материале Москвы 24.
Мария Погребняк
Осенью 2024-го экс-жена известного футболиста четвертый раз стала мамой – у нее родился еще один сын. В августе прошлого года Мария признавалась изданию The Voice, что с сыновьями порой бывает трудно. Однако модель старается воспитать их настоящими мужчинами.
Блогер уверена, что современные родители чересчур много позволяют детям, а те, кто не потакает отпрыскам, моментально подвергаются критике. Погребняк считает такой подход неправильным. Многодетная мать с ранних лет внушает наследникам, что они должны быть самостоятельными и всего добиваться сами.
Ляйсан Утяшева
Спортсменка с супругом, комиком Павлом Волей, воспитывает 11-летнего сына Роберта и 9-летнюю дочь Софию. Гимнастка уверена, что важно всесторонне развивать детей, с ранних лет прививает им любовь к спорту. При этом она старается прислушиваться к наследникам и не перегружать их, рассказывала сама Утяшева в одном из интервью.
Сергей Жуков
Старшая дочь исполнителя хита "Крошка моя" от первой жены Александра живет в США с мамой. Со второй супругой Региной Бурд артист воспитывает четверых детей. По информации СМИ, певец старается все свободное время уделять наследникам, с ранних лет приобщая их к работе.
Артист считает важным показывать детям материальную ценность всего, что они имеют. А также объяснить, что деньги не берутся из ниоткуда, а достаются большим трудом.
"Если младший Мирошка идет с Региной в кондитерский цех (у Жуковых сеть кондитерских. – Прим. ред.), то садится вместе с девчонками-декораторами и украшает пряники, например. Сколько сделал, столько и получил дома денег. Он рад и понимает, что работа оплачивается", – рассказывал ранее музыкант изданию "Аргументы и факты".
Уилл Смит
Трое детей актера от двух браков уже давно совершеннолетние и живут своей жизнью. Но когда они были маленькими, звезда Голливуда старался воспитать в них индивидуальность, писали СМИ. Он не диктовал наследникам, как они должны выглядеть, и не вмешивался в личное пространство: например, не указывал, когда им нужно убираться в своих комнатах.
В вопросах чистоты и порядка в доме Уилл с супругой Джадой поступали хитро и говорили детям: "Это не твоя комната, мы просто разрешили тебе в ней пожить". Актер считал логичным просить ребят убирать помещение, как бы "арендованное" у родителей.
Впрочем Уилл и не считает себя идеальным отцом. В 2010 году младшая дочь актера внезапно побрилась налысо. Тогда Уиллоу было всего 10 лет, но она уже активно гастролировала как вокалистка. Психика девочки не выдержала нагрузки, и малышка отказалась от выступлений посреди турне. Сперва отец не обратил внимание на чувства ребенка и пытался уговорить ее продолжать. Однако, увидев протест дочери в виде лысой головы, Смит понял, насколько тяжело ей было. Об этом артист рассказывал в интервью изданию Vulture.
Гвинет Пэлтроу
Актриса тоже делилась с журналистами некоторыми принципами воспитания. Например, Гвинет прививала двум своим детям от музыканта Криса Мартина, дочери Эппл и сыну Мозесу, основы правильного питания. Сама Пэлтроу не ест глютен и ограничивает потребление углеводов. Такая диета распространялась и на наследников, хотя в ресторане они могли выбрать любое блюдо. При этом газированные напитки разрешались лишь раз в месяц, а перед завтраком все члены семьи получали по ложке льняного масла.
Гвинет рассказывала, что запрещала дочери и сыну сидеть в телефонах, пока им не исполнилось 12 лет, а в раннем детстве ограничивала их в просмотре мультфильмов. Впрочем, для изучения иностранных языков строгая мать позволяла наследникам смотреть французские и испанские развлекательные детские передачи. При этом иногда Пэлтроу делала послабления ребятам и разрешала прогулять школу, писали СМИ.