Знаменитости поделились секретами воспитания детей

Родители, в том числе знаменитые, по-разному расставляют приоритеты в воспитании подрастающего поколения. Голливудский актер Уилл Смит старался взрастить в наследниках индивидуальность, музыкант Сергей Жуков считает важным объяснять ценность денег и труда, а актриса Гвинет Пэлтроу всегда искала баланс между запретами и поощрениями. О "звездных" методах воспитания читайте в материале Москвы 24.

Мария Погребняк

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Осенью 2024-го экс-жена известного футболиста четвертый раз стала мамой – у нее родился еще один сын. В августе прошлого года Мария признавалась изданию The Voice, что с сыновьями порой бывает трудно. Однако модель старается воспитать их настоящими мужчинами.

Блогер уверена, что современные родители чересчур много позволяют детям, а те, кто не потакает отпрыскам, моментально подвергаются критике. Погребняк считает такой подход неправильным. Многодетная мать с ранних лет внушает наследникам, что они должны быть самостоятельными и всего добиваться сами.





Мария Погребняк блогер Когда заработаете себе деньги, тогда можете их тратить на что угодно. А сейчас самое главное – вы должны учиться. Вы – мальчики, вам потом создавать семьи, воспитывать детей, обеспечивать вашу любимую супругу. Как показывает практика, дети меня слышат!

Ляйсан Утяшева

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Спортсменка с супругом, комиком Павлом Волей, воспитывает 11-летнего сына Роберта и 9-летнюю дочь Софию. Гимнастка уверена, что важно всесторонне развивать детей, с ранних лет прививает им любовь к спорту. При этом она старается прислушиваться к наследникам и не перегружать их, рассказывала сама Утяшева в одном из интервью.





Ляйсан Утяшева спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, телеведущая Это дисциплина, трудолюбие и понимание, что все зависит только от тебя. Я точно за то, чтобы дети занимались спортом. У нас Роберт в пять лет ходил на футбол – не понравилось. Далее была школа искусств – сказал, что много девочек, нет пацанов, не с кем дружить. Сейчас на очереди теннис, пока нравится. Это здорово. Главное – не передавить!

Сергей Жуков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Старшая дочь исполнителя хита "Крошка моя" от первой жены Александра живет в США с мамой. Со второй супругой Региной Бурд артист воспитывает четверых детей. По информации СМИ, певец старается все свободное время уделять наследникам, с ранних лет приобщая их к работе.

Артист считает важным показывать детям материальную ценность всего, что они имеют. А также объяснить, что деньги не берутся из ниоткуда, а достаются большим трудом.

"Если младший Мирошка идет с Региной в кондитерский цех (у Жуковых сеть кондитерских. – Прим. ред.), то садится вместе с девчонками-декораторами и украшает пряники, например. Сколько сделал, столько и получил дома денег. Он рад и понимает, что работа оплачивается", – рассказывал ранее музыкант изданию "Аргументы и факты".

Уилл Смит

Фото: Jason LaVeris/FilmMagic

Трое детей актера от двух браков уже давно совершеннолетние и живут своей жизнью. Но когда они были маленькими, звезда Голливуда старался воспитать в них индивидуальность, писали СМИ. Он не диктовал наследникам, как они должны выглядеть, и не вмешивался в личное пространство: например, не указывал, когда им нужно убираться в своих комнатах.

В вопросах чистоты и порядка в доме Уилл с супругой Джадой поступали хитро и говорили детям: "Это не твоя комната, мы просто разрешили тебе в ней пожить". Актер считал логичным просить ребят убирать помещение, как бы "арендованное" у родителей.

Впрочем Уилл и не считает себя идеальным отцом. В 2010 году младшая дочь актера внезапно побрилась налысо. Тогда Уиллоу было всего 10 лет, но она уже активно гастролировала как вокалистка. Психика девочки не выдержала нагрузки, и малышка отказалась от выступлений посреди турне. Сперва отец не обратил внимание на чувства ребенка и пытался уговорить ее продолжать. Однако, увидев протест дочери в виде лысой головы, Смит понял, насколько тяжело ей было. Об этом артист рассказывал в интервью изданию Vulture.



Уилл Смит актер Для меня это был тот солдат, который давил и не обращал никакого внимания на то, что эмоционально происходило с этим прекрасным маленьким созданием передо мной. Это была первая часть разрушения моего костюма отца, который был надет не по мне.

Гвинет Пэлтроу

Фото: Harry How/Getty Images

Актриса тоже делилась с журналистами некоторыми принципами воспитания. Например, Гвинет прививала двум своим детям от музыканта Криса Мартина, дочери Эппл и сыну Мозесу, основы правильного питания. Сама Пэлтроу не ест глютен и ограничивает потребление углеводов. Такая диета распространялась и на наследников, хотя в ресторане они могли выбрать любое блюдо. При этом газированные напитки разрешались лишь раз в месяц, а перед завтраком все члены семьи получали по ложке льняного масла.

Гвинет рассказывала, что запрещала дочери и сыну сидеть в телефонах, пока им не исполнилось 12 лет, а в раннем детстве ограничивала их в просмотре мультфильмов. Впрочем, для изучения иностранных языков строгая мать позволяла наследникам смотреть французские и испанские развлекательные детские передачи. При этом иногда Пэлтроу делала послабления ребятам и разрешала прогулять школу, писали СМИ.