Депутаты ГД обсуждают перевод школьников в спецучреждения за буллинг

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Школьников, которые систематически травят других учеников, могут начать переводить в спецучреждения или на домашнюю форму обучения. Такую инициативу обсуждают депутаты Госдумы.

Соответствующие меры прорабатываются в ходе работы над законопроектом о профилактике буллинга среди детей, заявил в беседе с ТАСС автор предложения, глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.

Он подчеркнул, что постоянное проявление агрессии со стороны одного ребенка нарушает право других детей на образовательный процесс. В связи с этим, считает парламентарий, важно продумать способ предотвращения таких действий с их стороны.

"Возможно, мы пойдем по пути права направлять такую категорию детей в специализированные учреждения", – отметил Метелев.

Кроме того, для борьбы с буллингом в российских школах могут начать проводить анонимные опросы. Предложение выдвинула член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.

По мнению парламентария, на основе полученных в результате этих опросов данных министерство просвещения сможет сравнивать общеобразовательные организации и выявлять самые проблемные в вопросах травли школы.