Депутат Смолин: полностью отменить домашние задания было бы неправильно

Фото: 123RF/lenamay

Нагрузку на школьников необходимо снижать, однако полностью отменить домашние задания было бы неправильно, рассказал Москве 24 первый заместитель председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Он прокомментировал предложение председателя ГД Вячеслава Володина отменить домашнее задание из-за сильной нагрузки на учеников. По словам спикера Думы, большинство парламентариев считают, что школьники перегружены из-за 8–10 часов учебы и домашней работы.

"Вопрос о возможности отмены домашних заданий можно обсудить. Во-первых, дети перегружены, причем и уроками, и домашними заданиями. Во-вторых, эту нагрузку необходимо снижать", – сказал депутат.

По его словам, в настоящее время Дума получила только обещание от Минпросвещения, что этот вопрос будет решен, однако неясно каким именно образом.

Смолин считает, что совсем отменить домашние задания было бы неправильно, так как они учат детей самостоятельной работе, что очень важно для них. Кроме того, задания дополняют уроки. Например, дома дети учат стихи русских классиков, что невозможно реализовать в рамках одного урока в школе.

"Согласно опросам социологов, в средних классах четверть детей – активно читающие, четверть – многочитающие, а половина – почти не читающие или вообще не читающие. Причем в старших классах нечитающих уже 36%. Возникает вопрос: а будет ли хорошо, если практически все дети перестанут читать, например, русскую классику? Мне кажется, нет", – высказался Смолин.

Депутат отметил, что чрезмерная нагрузка детей вредит не только их здоровью, но и их образованию. Он подчеркнул, что современные школьные программы нарушают знаменитый принцип Льва Выготского, который гласит, что если детям учиться слишком легко, они развиваются медленнее, чем могло бы быть при оптимальной нагрузке. Если задания слишком сложны, то дети перестают делать даже то, что могли бы при более разумной организации учебного процесса.

"Если мы уменьшим общую нагрузку детей, но будем добиваться того, чтобы они имели более прочные знания, то это, на мой взгляд, будет правильно", – заключил зампред комитета ГД.

Ранее в Минпросвещения заявили, что учебный год 2025/2026 продлится с 1 сентября по 26 мая. Летние каникулы начнутся 27 мая и завершатся 1 сентября. Образовательные учреждения могут организовать обучение как по четвертям, так и по семестрам.

