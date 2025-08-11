Минпросвещения: новый учебный год продлится с 1 сентября по 26 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России учебный год 2025/2026 продлится с 1 сентября по 26 мая. Летние каникулы начнутся 27 мая и завершатся 1 сентября, заявила пресс-служба Минпросвещения РФ.

В рамках этих дат образовательные учреждения могут организовать обучение как по четвертям, так и по семестрам.

Продолжительность осенних, зимних и весенних каникул должна составлять не менее 7 дней. При этом обучающимся первых классов ведомство рекомендовало предоставить дополнительные отдых длительностью не менее 7 дней.

Ранее Минпросвещения совместно с Минпромторгом разработало новый ГОСТ на школьную форму. Документ вступил в силу в июле текущего года. В нем поясняется, что форма должна иметь безопасную фурнитуру без острых краев. Одежда должна точно соответствовать размерам и признакам типовых детских фигур, а также выполняться из воздухопроницаемых и гипоаллергенных материалов.

