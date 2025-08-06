В Минпросвещения показали, как будет выглядеть новая школьная форма по требованиям ГОСТ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Школьная форма будет удобной и безопасной для детей. Такие требования приводятся в новом ГОСТе, разработанном Минпромторгом и Минпросвещения.

"Школьная форма снимает психологические границы между детьми. <...> Поэтому считаем, что важность этого вопроса сложно переоценить", – заметил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут на пресс-конференции ТАСС.

Документ вступил в силу в июле текущего года. В нем поясняется, что форма должна иметь безопасную фурнитуру без острых краев. Вместе с тем одежда должна точно соответствовать размерам и признакам типовых детских фигур, а также выполняться из воздухопроницаемых и гипоаллергенных материалов.

С момента вступления ГОСТа в силу производители, маркирующие свой товар как школьную форму, обязаны соблюдать новые стандарты. Это даст родителям возможность быть уверенными в безопасности покупаемой одежды. Кроме того, им не придется переплачивать за некачественную продукцию.

Комментируя обновленный ГОСТ, Реут подчеркнул, что школьная форма несет в себе важные социально-психологические нюансы. Он уточнил, что данная одежда призвана стереть границы между детьми из семей с разным достатком и вероисповеданием.

