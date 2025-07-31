Психолог Таранова дала советы по подготовке ребенка к 1 сентября

До нового учебного года остался месяц. Вместе с экспертами расскажем, как родителям подготовить школьников к 1 сентября и физически, и психологически.

Режим всему голова

Летом у детей полностью меняется режим: на улице поздно темнеет – они дольше гуляют, у них больше развлечений, и поэтому резко перестроиться на учебу достаточно сложно, предупредила в разговоре с Москвой 24 врач-педиатр, невролог, неонатолог Елена Кешишян.

Особенно тяжело придется, если ребенок жил вне режима, например не отдыхал в детском лагере (где есть четкий распорядок дня), а также ложился спать и просыпался в разное время, напомнила врач.





Елена Кешишян врач- педиатр, невролог, неонатолог При этом пытаться нормализовать режим с 1 августа не нужно, так как впереди еще целый месяц лета и многие только поедут в отпуск. Также большинство находятся на даче, поэтому переход вызовет только раздражение и слезы. Начать контролировать время отхода ко сну и утреннего подъема стоит за 10 дней до конца месяца. Этого вполне хватит, чтобы организм адаптировался к новым условиям.

Ложиться спать нужно не позже 22:00, а вставать – не позже 08:00. При этом важно, чтобы у ребенка были четкие по времени завтрак, обед и ужин – это тоже позволит подготовиться к школьному режиму, посоветовала врач.

Она добавила, что невыспавшийся ребенок плохо усваивает информацию и сосредотачивается, в то время как сон на протяжении семи-восьми часов улучшает внимание и обучаемость.

Что касается питания, летом дети получают все необходимые элементы и витамины благодаря разнообразию фруктов и овощей. Растительная пища также улучшает качество работы кишечника, что хорошо сказывается на самочувствии ребенка. Поэтому такие продукты, в частности яблоки, персики, груши и другие плоды, нужно включать в детский рацион в течение всего года.

Помимо этого, школьники нуждаются в мясе и молочных продуктах. Они содержат животные белки, которые являются строительным материалом для детского организма, поэтому их также необходимо включать в ежедневный рацион, заключила Кешишян.

Психологически готов

Перед началом учебного года ребенку также важно пройти адаптационный период, отметила в разговоре с Москвой 24 детский психолог Ирина Таранова.

По ее словам, нужно заложить время на привыкание к новым обстоятельствам. Обычно оно длится около трех недель.

"Если ребенок учится в начальной школе, в конце лета можно начать понемногу вспоминать с ним учебную программу, делать небольшие задания по русскому языку, математике, читать книги из школьной программы", – посоветовала психолог.





Ирина Таранова детский психолог Важно понемногу напоминать детям, что такое обучение. Тогда переход из "режима каникул" в учебный процесс будет не таким резким.

Что касается будущих первоклассников, то большинство из них достаточно адаптированы к учебному году, если посещали дошкольную подготовку. Однако в августе не лишним будет повторить с ними пройденную программу. Чтобы ребенку было морально легче, можно поиграть с ним в школу – так он немного проникнется атмосферой и поймет, что его ждет в скором времени, отметила психолог.

"Помимо этого, родителям важно делиться с детьми позитивным опытом: рассказывать приятные моменты о своей учебе. Также стоит объяснить ребенку, что делать в конфликтных ситуациях, к кому обратиться при проблеме", – посоветовала эксперт.

Что касается выпускников, которым предстоит сдавать ЕГЭ, лето для них иногда является стрессовым периодом, поскольку впереди ждет сдача экзаменов.





Ирина Таранова детский психолог Быстро избавиться от тревоги поможет простая техника – она позволяет сфокусироваться на том, что происходит сейчас. Для этого важно обратить внимание на все цвета, предметы или постараться услышать все звуки, которые окружают человека.

Поддержка родителей тоже важна, добавила врач. При этом они должны ориентироваться на характер ребенка, чтобы понять, какой способ поможет именно ему. Кроме того, важно постараться хотя бы немного снизить градус значимости предстоящих испытаний и убедить ребенка, что все проблемы решаемы.

Однако, если старшеклассник не может справиться со стрессом самостоятельно, важно обратиться к психологу. Специалист расскажет, как выработать стратегии борьбы с тревожностью, заключила Таранова.