Психолог Хорс: хронический стресс приводит к онкологии

Хронический стресс усугубляет работу нервной системы и способен вызвать тяжелые заболевания, предупредили в Минздраве. Как справиться с эмоциональными переживаниями – в материале Москвы 24.

Плохо и душе, и телу

Подавленные негативные эмоции плохо отражаются на физическом здоровье, сообщила "Комсомольской правде" психиатр, психотерапевт, сотрудник ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России Татьяна Зеленкова-Захарчук.

По ее словам, постоянный стресс приводит к проблемам со сном, ухудшению синтеза гормонов и сбоям в репродуктивной системе. Также нередко возникает тиреотоксикоз, для которого характерна выработка избыточного количества гормонов щитовидной железы.

При этом депрессия способна спровоцировать и обратный эффект. В частности, такое состояние вызывает гипотиреоз – недостаток гормонов щитовидной железы, подчеркнула Зеленкова-Захарчук.





Татьяна Зеленкова-Захарчук психиатр, психотерапевт, сотрудник ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Очень важно не подавлять, а выражать свою злость, обиды и разочарования, чтобы эти эмоциональные состояния не стали хроническими и не привели к заниженной самооценке и состоянию беспомощности, ложной вины, потери веры в себя и к так называемой "программе жертвы", которая зачастую вызывает болезни.

Чтобы избежать развития осложнений при продолжительном стрессе, врач посоветовала обсудить свою проблему с кем-нибудь, заниматься спортом и проработать проблемы с психологом.

Взять под контроль

Хронический стресс перегружает нервную систему, поэтому головной мозг не всегда способен отследить, что происходит в других частях организма. Об этом Москве 24 рассказал практикующий психолог, писатель, телеведущий, кандидат психологических наук Михаил Хорс.

"Например, если в желудке возникает воспаление, мозг не успевает вовремя послать сигнал на выделение веществ, которые нейтрализуют патологию. Именно поэтому стрессовое состояние считается одним из факторов риска развития онкологии", – рассказал эксперт.





Михаил Хорс психолог, писатель, телеведущий, кандидат психологических наук Важно отметить, что стресс бывает физическим и эмоциональным. Первый возникает, например, при громких звуках или других внешних воздействиях. Когда они прекращаются, организм приходит в норму. Однако второй вид переживаний может быть разрушительным, вызывая развитие всевозможных заболеваний.

По словам эксперта, эмоциональный стресс – это следствие неправильной реакции на событие.

"Есть два самых распространенных вида интерпретации ситуации, из-за которых в 80% случаев возникает внутреннее напряжение. Первое, о чем часто думают: "Это событие не должно было произойти, потому что я не хочу". То есть оно не совпало с планами. Второе: "Если это произошло, то это очень плохо". Такие суждения и заставляют более остро реагировать на произошедшее", – рассказал психолог.

Он подчеркнул, что важно научиться менять вектор с мысли "все очень плохо" на "так бывает, что иногда я получаю от жизни не то, что хочу" и "это событие – нормальная часть жизни; не все может быть так, как я хочу, и это неплохо".





Михаил Хорс психолог, писатель, телеведущий, кандидат психологических наук Правильные установки меняют восприятие негативных событий, поэтому нервная система напрягается меньше. Благодаря этому появляется больше энергии и когнитивных возможностей для решения проблемы. А если человек находится на эмоциях, то действует импульсивно.

В то же время при хроническом стрессе такие методы, как покричать в лесу или заняться спортом, не работают. Важно проработать именно отношение к ситуации, так как она не исчезнет сама собой, пояснил Михаил Хорс.

"Еще одна крайность, которую активно продвигают блогеры, – заставлять себя постоянно быть счастливым. Такая позиция достаточно инфантильна, потому что всегда быть в хорошем настроении невозможно. Установка "испытывать отрицательные эмоции – это плохо" приводит к неврозам", – предупредил эксперт.

Он добавил, что психически здоровый человек испытывает весь спектр эмоций. Попытка убежать от переживаний приводит к тому, что со временем тяжелыми становятся те события, на которые ранее нервная система реагировала не так сильно. В таком случае ее адаптивность снижается и незначимые события воспринимаются намного ярче, заключил психолог.