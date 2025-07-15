Психолог Евстигнеев назвал простые способы борьбы с эмоциональными покупками

Примерно 29% россиян выходят за пределы бюджета уже к третьей недели месяца. Согласно одному из исследований, тенденцию связывают с ростом цен и эмоциональными покупками, которые дают "ощущение жизни". Помогают ли незапланированные траты компенсировать внутренние проблемы, разбиралась Москва 24.

Бюджет не резиновый

Расходы опрошенных 3 тысяч россиян выросли на 19% в июне и июле 2025 года по сравнению с весенним сезоном. При этом у 29% респондентов запланированный бюджет тратится уже к третьей неделе месяца, сообщила "Газета.ру" со ссылкой на исследование российского финансового маркетплейса.

Согласно результатам, у 37% опрошенных траты связаны с отпуском. Также 29% респондентов отметили, что в летнее время чаще питаются вне дома, посещая фестивали, веранды и фудкорты. ​​​​​​​Кроме того, на 24% выросли траты на такси и транспорт, а на 21% – на аксессуары и одежду. За посещение развлекательных и культурных мероприятий стали платить больше на 18%.

Вместе с этим участились случаи импульсивных покупок – так ответили 32% опрошенных. Порядка 25% россиян приобретали вещи "на отпуск", даже не запланировав его. При этом каждый пятый россиянин (особенно до 30 лет), признавался: тратил деньги, чтобы "почувствовать, что живет". В то же время 14% респондентов сказали, что покупают только акционные и скидочные товары, а 11% опрошенных стараются не выходить за рамки бюджета.

Кроме того, россияне отметили, что траты увеличиваются из-за эмоциональных покупок и летнего роста цен. В результате каждый четвертый (среди молодежи до 30 таких оказалось 36%) прибегали к оформлению рассрочки или кредита на технику, отпуск или товары по уходу за собой. Еще 14% практиковали микрозаймы до поступления зарплаты, а расплачиваться кредитными картами активнее стали 19% опрошенных.

При этом только 15% участников заявили, что не используют различные способы займа денег, а регулярно откладывают их. И 52% россиян рассчитывают вернуться к привычному режиму экономии уже к осени.

Индульгенция на траты

Выход за рамки запланированного бюджета и эмоциональные покупки связаны с нейробиологическим механизмом (процессом, происходящим в нервной системе), отметил в разговоре с Москвой 24 психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

"Испытывая стресс, тревогу, скуку, одиночество или ощущение бессмысленности, мозг ищет быстрый способ получить дозу "гормонов радости", в первую очередь дофамина. Это нейромедиатор, связанный с системой вознаграждения и предвкушения чего-то хорошего. Поэтому покупка – идеальный кандидат на роль такого быстрого "дофаминового укола", – рассказал эксперт.

Он добавил, что процесс выбора товара уже запускает выработку гормона. Причем эта фаза часто приносит даже больше удовольствия, чем сам факт обладания вещью.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Момент оплаты и получения товара – это кульминация, пик наслаждения. Получая награду, мозг фиксирует: "Это действие принесло удовольствие, надо будет повторить".

Однако эксперт добавил, что эмоциональные покупки дают сиюминутное ощущение власти и контроля в мире, где в целом мало чем можно управлять.

"Также приобретение чего-либо часто служит "заплаткой" для внутренней пустоты. Когда не хватает новизны и впечатлений, тратятся на путевку или хотя бы на платье для отпуска, даже если он не намечается. Это создает ощущение события, приключения", – объяснил специалист.

Он также обратил внимание, что эмоциональные покупки действительно учащаются с наступлением летнего сезона.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Здесь включается то, что можно назвать "психологией короткого лета", характерного для нашего климата. Жаркий сезон воспринимается как небольшой, драгоценный период, который нужно прожить "на полную катушку". В психике активируется установка "сейчас или никогда", резко снижая планку внутреннего финансового контроля. Из-за этого человек дает себе индульгенцию на траты, потому что "лето – одно".

Помимо этого, большую роль играет социальное давление и страх упущенных возможностей, когда в Сети транслируется "идеальная" жизнь. На этом фоне собственное существование может казаться неполноценным, отметил психолог.

"Лето становится тем самым разрешенным, легализованным периодом, когда можно наконец-то потратить накопленное или даже залезть в долги, чтобы вознаградить себя за предыдущие месяцы тяжелого труда и ограничений. Это не просто траты, это ритуал, символизирующий получение заслуженной награды", – объяснил эксперт.

Компенсация внутренних проблем

Регулировать траты можно с помощью простых способов, которые тоже могут принести ощущение внутреннего удовлетворения. Например, новые впечатления появятся после посещения бесплатных музеев или выставок, а также недальних бюджетных поездок, посоветовал Евстигнеев.

"Помимо этого, можно освоить нечто новое: посмотреть урок игры на гитаре, приготовить сложное блюдо или запоминать по 5–10 иностранных слов в день. Процесс обучения и преодоления трудностей дает мощный выброс гормона серотонина, который действует гораздо дольше, чем дофамин от покупки, и дарит ощущение роста и контроля", – объяснил психолог.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Важна и физическая активность, так как это мощнейший естественный антидепрессант. Он высвобождает эндорфины, снимает напряжение и дает чистое, физиологическое ощущение "жизни в теле".

Специалист напомнил и о важности социальных связей. Чувство общности, близости и поддержки – фундаментальная человеческая потребность. Это то, что действительно наполняет жизнь смыслом, в отличие от новой пары обуви. Следовательно, вместо ужина в дорогом ресторане можно организовать пикник в парке с друзьями, пригласить кого-то на домашний обед или просто устроить разговор по телефону на волнующие темы.

"Кроме того, практика осознанности – главный инструмент против импульсивности. Когда возникает желание что-то купить, нужно сделать паузу и задать себе вопрос: "Что я чувствую прямо сейчас? Какую потребность на самом деле пытаюсь закрыть этой покупкой? Мне скучно? Одиноко? Я устал?" – посоветовал эксперт.

Евстигнеев добавил, что часто вместо новой вещи человеку нужны 15 минут тишины. Также способны помочь объятия близкого человека, стакан воды и другие простые привычные действия, заключил он.

