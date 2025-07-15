Психолог Евстигнеев назвал простые способы борьбы с эмоциональными покупками

Примерно 29% россиян выходят за пределы бюджета уже к третьей недели месяца. Согласно одному из исследований, тенденцию связывают с ростом цен и эмоциональными покупками, которые дают "ощущение жизни". Помогают ли незапланированные траты компенсировать внутренние проблемы, разбиралась Москва 24.
Бюджет не резиновый
Расходы опрошенных 3 тысяч россиян выросли на 19% в июне и июле 2025 года по сравнению с весенним сезоном. При этом у 29% респондентов запланированный бюджет тратится уже к третьей неделе месяца, сообщила "Газета.ру" со ссылкой на исследование российского финансового маркетплейса.
Согласно результатам, у 37% опрошенных траты связаны с отпуском. Также 29% респондентов отметили, что в летнее время чаще питаются вне дома, посещая фестивали, веранды и фудкорты. Кроме того, на 24% выросли траты на такси и транспорт, а на 21% – на аксессуары и одежду. За посещение развлекательных и культурных мероприятий стали платить больше на 18%.
Вместе с этим участились случаи импульсивных покупок – так ответили 32% опрошенных. Порядка 25% россиян приобретали вещи "на отпуск", даже не запланировав его. При этом каждый пятый россиянин (особенно до 30 лет), признавался: тратил деньги, чтобы "почувствовать, что живет". В то же время 14% респондентов сказали, что покупают только акционные и скидочные товары, а 11% опрошенных стараются не выходить за рамки бюджета.
Кроме того, россияне отметили, что траты увеличиваются из-за эмоциональных покупок и летнего роста цен. В результате каждый четвертый (среди молодежи до 30 таких оказалось 36%) прибегали к оформлению рассрочки или кредита на технику, отпуск или товары по уходу за собой. Еще 14% практиковали микрозаймы до поступления зарплаты, а расплачиваться кредитными картами активнее стали 19% опрошенных.
При этом только 15% участников заявили, что не используют различные способы займа денег, а регулярно откладывают их. И 52% россиян рассчитывают вернуться к привычному режиму экономии уже к осени.
Индульгенция на траты
Выход за рамки запланированного бюджета и эмоциональные покупки связаны с нейробиологическим механизмом (процессом, происходящим в нервной системе), отметил в разговоре с Москвой 24 психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.
"Испытывая стресс, тревогу, скуку, одиночество или ощущение бессмысленности, мозг ищет быстрый способ получить дозу "гормонов радости", в первую очередь дофамина. Это нейромедиатор, связанный с системой вознаграждения и предвкушения чего-то хорошего. Поэтому покупка – идеальный кандидат на роль такого быстрого "дофаминового укола", – рассказал эксперт.
Он добавил, что процесс выбора товара уже запускает выработку гормона. Причем эта фаза часто приносит даже больше удовольствия, чем сам факт обладания вещью.
Однако эксперт добавил, что эмоциональные покупки дают сиюминутное ощущение власти и контроля в мире, где в целом мало чем можно управлять.
"Также приобретение чего-либо часто служит "заплаткой" для внутренней пустоты. Когда не хватает новизны и впечатлений, тратятся на путевку или хотя бы на платье для отпуска, даже если он не намечается. Это создает ощущение события, приключения", – объяснил специалист.
Он также обратил внимание, что эмоциональные покупки действительно учащаются с наступлением летнего сезона.
Помимо этого, большую роль играет социальное давление и страх упущенных возможностей, когда в Сети транслируется "идеальная" жизнь. На этом фоне собственное существование может казаться неполноценным, отметил психолог.
"Лето становится тем самым разрешенным, легализованным периодом, когда можно наконец-то потратить накопленное или даже залезть в долги, чтобы вознаградить себя за предыдущие месяцы тяжелого труда и ограничений. Это не просто траты, это ритуал, символизирующий получение заслуженной награды", – объяснил эксперт.
Компенсация внутренних проблем
Регулировать траты можно с помощью простых способов, которые тоже могут принести ощущение внутреннего удовлетворения. Например, новые впечатления появятся после посещения бесплатных музеев или выставок, а также недальних бюджетных поездок, посоветовал Евстигнеев.
"Помимо этого, можно освоить нечто новое: посмотреть урок игры на гитаре, приготовить сложное блюдо или запоминать по 5–10 иностранных слов в день. Процесс обучения и преодоления трудностей дает мощный выброс гормона серотонина, который действует гораздо дольше, чем дофамин от покупки, и дарит ощущение роста и контроля", – объяснил психолог.
Специалист напомнил и о важности социальных связей. Чувство общности, близости и поддержки – фундаментальная человеческая потребность. Это то, что действительно наполняет жизнь смыслом, в отличие от новой пары обуви. Следовательно, вместо ужина в дорогом ресторане можно организовать пикник в парке с друзьями, пригласить кого-то на домашний обед или просто устроить разговор по телефону на волнующие темы.
"Кроме того, практика осознанности – главный инструмент против импульсивности. Когда возникает желание что-то купить, нужно сделать паузу и задать себе вопрос: "Что я чувствую прямо сейчас? Какую потребность на самом деле пытаюсь закрыть этой покупкой? Мне скучно? Одиноко? Я устал?" – посоветовал эксперт.
Евстигнеев добавил, что часто вместо новой вещи человеку нужны 15 минут тишины. Также способны помочь объятия близкого человека, стакан воды и другие простые привычные действия, заключил он.