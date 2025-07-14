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14 июля, 15:18

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Психолог Сурина: пугать ребенка незнакомцами во время истерики опасно для его психики

Позвать бабайку: чем опасно пугать ребенка незнакомцами во время его истерики

Россиянки начали успокаивать детей, громко зовя случайного человека. Вместе с экспертом разбираемся, почему это работает и как еще контролировать эмоциональные всплески у ребенка.

"Кто-то сейчас придет"

Фото: 123RF/nadezhda1906

В Сети обсуждают новый способ борьбы с детскими истериками: мамы делают вид, что громко зовут кого-то постороннего по имени. В частности, в одном из видеороликов пользовательница долго не могла справиться с плачущим сыном и решила обратиться к "Валерию". Услышав чужое имя, ребенок моментально затих.

Многие сошлись во мнении, что лайфхак эффективен, поскольку переключает внимание. При этом, как указали в комментариях, детей успокаивали таким образом всегда.

"Только что так зубы чистили, реально работает", – заметили в соцсетях.

100 лет знала такую фишку, у меня бабушка всегда звала деда Панаса или Миколу. Один всегда стоял у одного окна, а второй – напротив. Никто не истерил.
пользовательница Сети

Нашлись и те, кто счел подход неуместным. Пользователи подчеркнули, что упоминания незнакомцев пугают детей и могут провоцировать психологические травмы.

"Ребенок боится, что кто-то неизвестный сейчас придет и впадает в состояние замирания. Не рискну такое использовать с дочерью", – поделилась девушка.

За последнее время это не первый необычный тренд в интернете, связанный с детским воспитанием. В частности, ранее мамы стали укачивать младенцев под песню I Got Love исполнителей Miyagi&Эндшпиль. Женщины брали детей на руки, пританцовывали в такт музыке и практически за минуту укладывали их спать.

"Меня не любят"

Фото: 123RF/fizkes

Истерика у детей может быть способом выразить негативные эмоции или привлечь внимание взрослых. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась психолог, НЛП-терапевт Ангелина Сурина.

"В основном до года ребенок через крики и слезы показывает, что боится или в чем-то нуждается. А после, особенно к трем годам, он, прощупав границы родителей, может использовать это для манипуляций, чтобы добиться желаемого", – пояснила эксперт.

При этом Сурина подтвердила, что успокоить ребенка в истерике возможно, сместив фокус его внимания. Поэтому добиться результата реально, в том числе зовя незнакомцев. Тогда дети начинают задаваться вопросами, кого просит прийти взрослый, и отвлекаются от своих переживаний. Однако, по словам психолога, применять подобный лайфхак на практике опасно.

В такие моменты возникают мысли: "Меня не любят, когда я истерю" или "Мне нельзя истерить, иначе от меня могут отказаться и отдать чужому". На этом фоне рождается страх отвержения и проявления своих эмоций. В более старшем возрасте это проявляется в виде стремления всем угождать, быть удобным, скрывать злость, обиду.
Ангелина Сурина
психолог, НЛП-терапевт

Гораздо эффективнее справляться с детскими капризами, придерживаясь принципа "жесткой мягкости", подчеркнула Сурина. Родителям, в частности, нужно научиться стоять на своем и доносить свою позицию спокойно, без агрессии.

"Допустим, если сын или дочь упорно просят игрушку, говорить: "Я сейчас не могу купить тебе это из-за большой цены". И параллельно пояснять: "Я понимаю, ты сейчас расстроен, обижен. Но я тебя люблю, посмотри, сколько игрушек я тебе уже покупал раньше", – отметила эксперт.

Плюс рекомендуется пытаться сместить внимание ребенка на хорошее, добавила Сурина. Например, начать петь песню, предложить подумать, что будет на обед или пойти на прогулку.

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Лукинова Анна

обществодетиистории

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