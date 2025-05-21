Невролог Лапочкин оценил тренд укладывать детей под песню MiyaGi&Эндшпиль

Российские мамы ввели новый тренд – укладывать детей спать под трек Miyagi&Эндшпиль I Got Love – такие ролики завирусились в Сети. По словам девушек, песня якобы помогает успокоить ребенка всего за несколько минут. О подводных камнях такого способа – в нашем материале.

"Уснула за минуту"

В Сети набирают популярность видео, на которых мамы укачивают младенцев под трек исполнителей Miyagi&Эндшпиль I Got Love. Как утверждают девушки, песня укладывает детей спать практически моментально.

"Я укачиваю под песню I Got Love почти с рождения. Все друзья и близкие знают этот трек как колыбельную дочки – под нее засыпает за минуту", – рассказала одна из мам в соцсетях.





пользовательница Сети Она с рождения у меня была беспокойная. И вот я включала эту песню, брала на руки, пританцовывала с ней на руках в такт музыке, постукивала по попе – и все. Дальше песня работала уже с меньшими танцами.

Другие пользовательницы Сети утверждают, что как колыбельная работает не только этот трек, но и, к примеру, творчество певицы Леди Гаги или даже песни металл-групп.

"Я ребенка укачивала под Metallica – он вырубался и спал три часа как миленький. Хотя у него был скачок развития, и он устраивал истерики", – рассказала еще одна мама.

Потенциальный вред?

По мнению сомнолога и кандидата медицинских наук Софии Черкасовой, трек исполнителей Miyagi&Эндшпиль не имеет никаких особенностей, которые бы обуславливали более быстрое засыпание у детей. При этом в целом музыка во время укладывания детей вполне допустима, заявила специалист в беседе с Москвой 24.

"Это уместно, когда речь идет о формировании режима. Включение одной и той же мелодии на укачивание помогает создать для ребенка постоянный стереотип отхода ко сну в определенное время", – пояснила она.

В то же время рок или рэп могут оказаться не самыми походящими для укладывания малышей, поделился мнением в беседе с Москвой 24 детский невролог Олег Лапочкин.





Олег Лапочкин детский невролог Слишком ритмичные и громкие рэп-песни могут перевозбудить нервную систему ребенка. И даже если он заснет, то спать будет плохо. А регулярное использование такой музыки теоретически может привести к нарушениям сна и психоэмоциональным проблемам в дальнейшем.

Однако в ряде случаев воздействие может быть и положительным. К примеру, если музыкальные частоты совпадут с электроэнцефалографическими частотами головного мозга, такая песня может создать для организма эффект белого шума, объяснил врач.

Лапочкин подчеркнул, что конкретных исследований по влиянию того же рэпа на качество сна учеными не проводилось. При этом шум дождя, звуки природы, спокойная, классическая музыка без слов и прочие похожие мелодии за многолетнюю практику доказали свою эффективность для расслабления как взрослых, так и детей.

В связи с этим специалист рекомендовал не экспериментировать, а использовать для лучшего укладывания проверенные треки. Для лучшего эффекта их громкость не должна превышать 10–15 децибел, заключил Лапочкин.