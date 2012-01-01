Психолог Таранова: долгое грудное вскармливание грозит ребенку неуверенностью в себе

В Сети распространились видеоролики и посты, в которых женщины рассказывают о преимуществах длительного кормления грудью, – даже детей, достигших возраста 7 лет. Вместе с экспертом разбираемся, к каким последствиям это может привести с точки зрения развития психики ребенка.

"Поддерживать контакт и близость"

Среди россиянок набирает популярность тренд на длительное грудное вскармливание. Некоторые мамы считают, что этот способ питания является наиболее полезным для детского организма практически в любом возрасте. Сторонницы подхода сходятся во мнении, что материнское молоко – продукт, который превосходит по своему составу все другие.

"Грудное молоко уникально, оно подстраивается под потребности ребенка, даже если мама кормит его в 5 лет", – уверены они.

Ряд пользователей считают необходимым продолжать вскармливание до тех пор, пока ребенок сам не решит прекратить его. По словам одной из мам, нормы об оптимальных сроках этого процесса являются "придуманными", и следует в первую очередь фокусироваться на комфорте детей.



пользовательница социальной сети Моей дочке сегодня 5 лет, и я до сих пор кормлю ее грудью. <…> Меня это никак не беспокоит, не ограничивает. Мне так удобно. Удобно укладывать спать. Удобно успокаивать, поддерживать контакт и близость.

Другая женщина отметила, что пожалела, когда приняла решение отлучить дочь от груди в 2 года.

"Она обижалась на меня, долго, малышка. А видно по ней было, что как минимум до трех ей это было необходимо, и психика была бы более стабильная", – уверена пользовательница.

В соцсетях также настаивают, что процесс оказывает позитивное влияние на эмоциональную обстановку в семье, укрепляя детско-родительские отношения. Например, женщина, кормившая свою дочь грудью почти до 4 лет, заявила, что именно благодаря этому между ними сформировалась надежная привязанность.

"Это такие особенные и только наши трогательные мгновения", – подчеркнула она.

Страх и зацикленность

Некоторые матери полагают, что, продолжая грудное вскармливание длительное время, они делают своему ребенку лучше. Однако на деле за подобным желанием скрывается страх сепарации и другие эмоциональные проблемы, заявила в разговоре с Москвой 24 детский и подростковый психолог Ирина Таранова.

"Если брать первые месяцы развития малыша, он действительно находится с мамой в одном союзе, они вдвоем как связанный организм. Тем не менее в норме после первого года нужно начать отпускать ребенка, чтобы он осознавал, что он отдельный человек со своими желаниями. Но далеко не у всех получается это признать", – пояснила эксперт.

По ее словам, женщины, которые пытаются кормить ребенка грудью как можно дольше, могут испытывать сложности в отношениях с окружающим миром. За счет такого подхода, в свою очередь, им удается компенсировать собственные переживания.



Ирина Таранова детский и подростковый психолог Они боятся, что все вокруг представляет опасность, и переносят свои переживания на детей: якобы если их отпустить, что-то плохое произойдет и с ними. Еще это могут быть сложности с противоположным полом: за счет близости с ребенком мама восполняет свои психологические потребности.

Она отметила, что на этом фоне у ребенка может развиться неуверенность в себе, сложности с принятием решений.

"Ведь, если ребенок видит, что его самый близкий человек, которому нет оснований не доверять, боится всего, он тоже начнет перенимать такое мышление", – подчеркнула психолог.

Кроме того, речь идет и о зацикленности ребенка на матери, считает семейный психолог Олеся Покусаева.



Олеся Покусаева семейный психолог Кормить ребенка грудью нужно до полутора-двух, максимум трех лет. Дальше от такого питания он не будет получать ничего полезного, для него это будет только элемент успокоения. А впоследствии привычка приведет к тому, что ребенок, как минимум, не сможет засыпать без матери.

Психолог также напомнила, что дети, которые находятся на грудном вскармливании длительное время, нередко становятся жертвами осуждения и буллинга среди сверстников.