Психолог Наумова прокомментировала тренд на кормление грудью 7-летних детей

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Грудное кормление стоит заканчивать к трем годам ребенка, поскольку более длительный срок данного процесса может привести к психологическим проблемам как у матери, так и у ребенка. Об этом рассказала детский психолог Наталья Наумова в беседе с телеграм-каналом "SHOT ПРОВЕРКА".

Ранее в Сети стал набирать популярность тренд, заключающийся в длительности кормления грудью детей. Рекорд, как пишут в социальных сетях, взяла одна из матерей, кормящих семилетнюю дочь.

Эксперт, в свою очередь, объяснила, что уже примерно к трем годам у детей появляется осознание своей личности. В этот же период происходит первая сепарация ребенка от мамы.

По словам психолога, если в этот момент не закончить грудное кормление, то у матери может проявиться гиперопека, а у ребенка сформироваться застенчивость и несамостоятельность в характере.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что вскармливание улучшает грудь. По словам парламентария, процесс также является профилактикой рака молочных желез.