Депутат Лантратова: создание "школьной коробки" станет поддержкой для многодетных семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Подготовка к школе для многодетных семей обходится дорого и требует много времени. Поэтому инициатива по предоставлению "школьных коробок" может стать важной мерой поддержки. Об этом Москве 24 заявила депутат Госдумы Яна Лантратова.

По словам парламентария, семьи смогут значительно сэкономить не только расходы, но и в том числе время на походы по магазинам.

"Суммы иногда такие огромные получаются, что люди даже вынуждены оформлять кредиты для того, чтобы собрать детей в школу", – пояснила она, добавив, что полностью поддерживает идею.

При этом Лантратова подчеркнула, что для реализации важно тщательно выбрать поставщиков и определить оптимальное наполнение наборов. Для этого, по ее мнению, нужно провести опросы среди родителей, школьников и педагогов. Таким образом, удастся понять, что действительно необходимо включить в набор и что нравится детям.

Вместе с тем стоит предусмотреть возможность получения денежной выплаты вместо набора, чтобы родители могли сами выбрать то, что им подходит больше всего, заключила депутат.

С соответствующей инициативой выступил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров. Он предложил разработать "школьную коробку" по аналогии с "коробкой для новорожденных", включив в нее канцелярские принадлежности, учебные пособия и элементы школьной и спортивной формы.

В этом году стоимость минимального набора для подготовки к школе составила 16,2 тысячи рублей, что оказалось на 7% выше прошлогоднего уровня. В составе – школьная форма, рюкзак, рубашка, туфли, футболка, кроссовки, дневник, пенал и комплект тетрадей.

Самый дорогой элемент – рюкзак, на него тратят более 4 тысяч рублей. Школьная форма выходила примерно в 3,1 тысячи рублей, дополнительные брюки или юбка стоили еще около 1 тысячи рублей.