Эксперт по этикету Коломацкая назвала самые неудачные подарки учителю на 1 сентября

Фото: 123RF/lacheev

Презенты дороже трех тысяч рублей и деньги в конверте неэтично дарить учителю на 1 сентября и другие праздники. Об этом Москве 24 рассказала специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая.

Она отметила, в соответствии с Гражданским кодексом сотрудники образовательных организаций не могут принимать подарки дороже трех тысяч рублей, иначе это можно расценить как взятку.





Надежда Коломацкая специалист по этикету и клиентскому сервису В пределах этой суммы получится купить красивый букет. Однако лучше отдать предпочтение не цветам, а менее скоропортящимся и более оригинальным вариантам из зефира, конфет, чая или шоколада.

"К букету советую приложить открытку с именем дарителя, чтобы было понимание, кому за него можно сказать спасибо", – добавила эксперт.

Также прекрасным подарком станет все, что способно оптимизировать работу учителя и сделать ее более комфортной. В том числе органайзеры, ежедневники, настольные планеры, лазерные указки и так далее, пояснила специалист.

"Сейчас популярны подарочные сертификаты, но выбирая такой презент, надо опять же помнить о лимите в три тысячи. Также не стоит рассматривать карты в магазины алкогольной продукции или нижнего белья – это нетактично", – предупредила Коломацкая.

Кроме этого, эксперт категорически не рекомендует дарить учителям деньги в конверте. Это может быть расценено некорректно, подчеркнула она.

Ранее врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина дала советы по выбору безопасной школьной формы. Она отметила, что одежда не должна жать, особенно в талии. Тугой пояс или резинка приведет к тому, что в сидячем положении ребенку будет пережимать брюшную полость. Это провоцирует нарушение кровообращения, сказала эксперт.

