Психолог Макарова: качественный отдых в новогодние каникулы спасет детей от невроза

Новогодние каникулы должны быть временем для отдыха школьников, а не учебы, напомнили эксперты. Почему так важно давать детям передышку и как правильно провести досуг, разбиралась Москва 24.

Забыть от учебе?

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Новогодние каникулы являются важным периодом для того, чтобы школьники могли восстановить силы, заявила в интервью ТАСС президент Российской академии образования Ольга Васильева.





Ольга Васильева президент Российской академии образования Ребенок должен отдыхать. Новогодние каникулы – то, чего ждешь всегда. Вы помните, как мы ждали Новый год? Мы знали, что после школьной елки обязательно наступят новогодние каникулы. Наступит время санок и лыж.

Васильева добавила, что учебные занятия во время каникул допустимы, если они не в тягость ребенку и вызваны объективной необходимостью. Чтение же прекращать не следует: можно уделить время книгам, которые вызывают у детей искренний интерес.

При этом тема школьных каникул неоднократно обсуждалась в СМИ. Ранее уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила сократить летний отдых до двух месяцев, поскольку родители не имеют возможности находиться в отпуске весь этот период. Учебный июнь можно посвятить творческим предметам, что разгрузит основное расписание, отметила она.

Что касается вопросов учебной нагрузки, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин выступал за идею снижения объема домашнего задания для школьников. Однако отменять подготовку полностью было бы неправильно, поскольку она помогает учить детей самостоятельной работе.

Полная перезагрузка

Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров в разговоре с Москвой 24 согласился, что все периоды отдыха, в том числе зимой, важны для детей: для их внутреннего мира, физиологии и психики.

"При этом новогодние каникулы связаны с истоками мира детства, волшебством и особым ощущением праздника, которое очень нужно ребенку среди трудностей, возникающих в жизни. Поэтому взрослые – педагоги, родители, наставники, все, кто заботятся о достаточно хрупком мире детства, – могут поддерживать эту атмосферу", – отметил педагог.





Александр Снегуров заслуженный учитель РФ Важно отметить, что во время каникул нужно постараться отвлечься от забот, поймать состояние баланса, спокойствия. Для этого можно отправиться на экскурсию, погулять, сходить в гости к родственникам. Также нужно помнить, что многие дети болели в осенний период, поэтому в каникулы, помимо прочего, важно обратить внимание на физическое здоровье.

Что касается детей, которые сильно отстают в школе, они могут постараться "подтянуть" какие-то предметы. Однако важно отметить, что это нужно делать в максимально спокойном темпе, не переводя отдых в режим "латания дыр", подчеркнул эксперт.

Он порекомендовал взрослым "не наседать на ребенка". Они могут мягко напомнить о просроченном задании, так как у детей часто не получается мотивировать себя самостоятельно. В противном случае это больше отвратит ребенка от учебы, заключил Снегуров.

В свою очередь, практикующий психолог, преподаватель, детский нейропсихолог Кира Макарова добавила, что детей важно приучать к распределению времени между работой, отдыхом, учебой.

"Поэтому в случае, когда взрослые считают, что время зимних каникул можно потратить с пользой, например на дополнительное образование, то я бы рекомендовала сделать так", – отметила эксперт в разговоре с Москвой 24.

Она добавила, что если родители хотят, ребенок может ходить к репетиторам и заниматься, но нагрузку нужно снизить. Однако было бы лучше дать детям возможность отдохнуть и на это время вообще забыть об учебе, отстраниться от нее. Это позволит перезагрузить мозг и освободить нервную систему от излишних нагрузок, позволяя ресурсам головного мозга с большей продуктивностью работать после каникул.

"Важно отключаться от деятельности, которой приходится заниматься на протяжении длительного времени. С ребенком нужно уметь договариваться и не вгонять его в невроз, заставляя заниматься больше и больше", – отметила эксперт.





Кира Макарова практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог Невроз – это всегда следствие того, что нервная система не выдерживает нагрузок. Таким образом, она показывает: важно немного ее расслабить. Каникулы для этого и предназначены, поэтому к ним должно быть должное отношение.

Однако время все равно нужно проводить правильно: ходить на прогулки, экскурсии, общаться. Помимо того, чтобы выспаться, также нужно правильно распределить досуг: не нужно впадать в крайности и перегружать ребенка полезными делами, посоветовала эксперт.

Также важно отметить, что каникулы – это время для взаимодействия с родителями. Взрослым дается возможность включиться в своего ребенка, посмотреть, что ему интересно и чем он живет, указала Макарова.

