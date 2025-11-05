Эксперт Снегуров: сокращение летних каникул до двух месяцев приведет детей к неврозам

В России предложили изменить продолжительность летних школьных каникул с трех до двух месяцев. Суть идеи заключается в том, чтобы занять июнь исключительно творческими предметами, убрав их из основной программы. Как в реальности реформа может отразиться на самочувствии школьников, разбиралась Москва 24.

Сложности для родителей?

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила сократить летние школьные каникулы с трех до двух месяцев.

"У нас дети заканчивают учиться уже в апреле, потому что потом попадают на длинные праздники: с 1 по 10 мая они не учатся. Потом в мае начинается итоговая аттестация за год, и новых тем дети не проходят, с большой натяжкой ходят в школу", – отметила она в разговоре с радио "Говорит Москва".

Ярославская подчеркнула, что Россия отличается от других стран самой большой продолжительностью летних каникул. Вместе с тем, по ее мнению, трехмесячный отдых создает сложности для родителей, которые не имеют возможности находиться в отпуске весь этот период. Особенно остро стоит вопрос организации детского досуга при отсутствии помощи со стороны бабушек и дедушек, считает Ярославская. Она добавила, что сегодня большинство летних лагерей предлагают смены продолжительностью не более двух недель.

При новых вводных первый летний месяц школьники могут изучать творческие предметы: музыку, физкультуру, труд и другие. Такой подход поможет сократить количество уроков в день во время основной учебы, что снизит нагрузку на детей.



Ольга Ярославская уполномоченная по правам ребенка в Москве Поэтому мне кажется разумным сделать июнь учебным месяцем, но тогда нам ЕГЭ придется сдвигать.

Это не первое предложение, касающееся системы образования в России за последнее время. Ранее заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб предложил регламентировать использование ИИ в сфере образования. По его словам, важно особо тщательно следить за применением нейросетей в написании письменных работ.

На использование нейросетей в школе обращали внимание и депутаты. Например, председатель Госдумы Вячеслав Володин предлагал вообще отменить домашние задания в школах, так как ученики выполняют их формально при помощи ИИ и других ресурсов.

Неврозы или разгрузка?

Психолог Олеся Покусаева заявила, что с точки зрения психологии и физиологии это правильная реформа и разговоры о ней давно назрели.

"Аргументов здесь два. Во-первых, дети перегружены в обычные учебные часы. Если убрать творческие предметы и оставить нагрузку только по основным дисциплинам, то ученики не будут уделять так много времени занятиям. Например, старшеклассники находятся в школе до 16:00–17:00, а затем делают уроки до ночи – это ненормально", – объяснила психолог.





Олеся Покусаева психолог Второй пункт: после трехмесячных каникул весь сентябрь уходит на адаптацию. Дети очень тяжело втягиваются в учебу после такого длительного перерыва.

По ее словам, школьники привыкнут к новому режиму, потому что они умеют перестраиваться, а те, кто только пойдет в первый класс, не будут знать иного распорядка. В свою очередь, опыт других государств свидетельствует о позитивном влиянии таких реформ на детскую психику, подчеркнула Покусаева.

При этом, по ее мнению, также было бы полезно сделать в школах сдвоенные уроки по одному предмету, как в вузах. Такой подход позволяет глубже погрузиться в тему и усвоить материал, заключила Покусаева.

Однако заслуженный учитель РФ Александр Снегуров в разговоре с Москвой 24 отметил, что творческие предметы в расписании могут помогать ребенку разгрузиться, а также дают возможность переключиться и выдохнуть.



Александр Снегуров заслуженный учитель РФ Присутствие таких предметов в основном расписании обоснованно. Они также выполняют рекреационную функцию, позволяя переключить внимание, развить интересы и повысить самооценку детей. Например, ребенок, который не силен в математике или географии, может проявить себя в рисовании или пении, что положительно влияет на его психологическое состояние и атмосферу в классе.

Если же творческие предметы перенести на июнь, как минимум возникает вопрос, кто будет их вести, добавил педагог.

"Школьники сильно устают за учебный год, к лету у них накапливается усталость. При этом в июне уже сейчас традиционно организуют летние лагеря, где ученики занимаются спортом, ходят на экскурсии, участвуют в квестах – то есть в неформальной форме они тоже интегрируются в творческие активности", – отметил он.

Предполагаемое изменение может негативно сказаться на психологическом состоянии ребенка: такая реформа лишит его возможности полноценно отдохнуть, психически переключиться, что приведет к накоплению стресса, раздражению и агрессии.

"Это также может способствовать развитию неврозов", – предупредил эксперт.

Кроме того, творческие занятия, такие как музыка или рисование, имеют и физиологические плюсы: пение тренирует дыхание, что полезно для профилактики респираторных заболеваний, а рисование развивает мелкую моторику, что положительно сказывается на мозговых функциях, заключил Снегуров.