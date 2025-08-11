Форма поиска по сайту

11 августа, 18:48

Общество
Заслуженный учитель РФ Абелюк выступила против отмены домашних заданий в школе

Ничего не задано: как отмена домашней работы повлияет на успеваемость учеников

В Госдуме предложили обсудить вопрос об отмене домашних заданий для школьников. Насколько эта мера может быть эффективна и не навредит ли она ученикам, разбиралась Москва 24.

Школьный перегруз

Фото: 123RF/lenamay

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить возможность отмены домашнего задания для школьников. По мнению парламентария, ученики слишком загружены: в среднем они тратят на учебу 8–10 часов в день.

"Несмотря на признание проблемы, до сегодняшнего дня конкретных предложений в этой части не выработано", – отметил Володин.

Также он обратил особое внимание на то, что большинство детей могут выполнять домашнее задание лишь формально, так как у них есть возможность использовать искусственный интеллект или найти готовые ответы в Сети. Таким образом, ребенок тратит время впустую, убежден Володин.

Есть примеры, когда домашние задания носят исследовательский и творческий характер, что дает ребенку навыки более глубокого изучения тем и формирует критическое мышление.
Вячеслав Володин
председатель Госдумы

Мнение, что школьники перегружены, по словам Володина, разделяет и большинство депутатов Госдумы, и запрос на рассмотрение предложения был отправлен в правительство.

Эту тему председатель нижней палаты парламента поднимает не впервые. Ранее Володин уже писал в своем телеграм-канале, что от родителей поступает много обращений о чрезмерной занятости учеников. К факторам, которые влияют на этот показатель, они отнесли перегруженное расписание (до 8 уроков в день), усложнение учебной программы, объем и сложность домашних заданий, а также учеба по субботам, характерная для каждого 3-го школьника. Также в этот список вошли посещение факультативов, подготовка к ЕГЭ и контрольным, получение дополнительного образования и работа над проектами.

По данным экспертов, 70–80% детей отмечают усталость от процесса обучения. Все это сказывается на их здоровье.
Вячеслав Володин
председатель Госдумы

Володин тогда добавил, что из-за высокой загрузки у детей почти не остается времени на живое общение и собственные увлечения.

Родители учеников, в свою очередь, тоже не оставили эту проблему без комментариев на просторах Сети.

"Кошмар какой... Жить-то когда? Когда играть? Гулять? Книжки читать? Самообразовываться? Никаких плюсов не вижу в таком количестве домашнего задания. Учитель на уроке должна объяснить и задать задание на усвоение пройденного материала. А не задавать на дом прорешать пол-учебника и изучить самостоятельно несколько тем", "В чате тоже родители опять пишут, что на "домашку" ушел весь день. Причем у тех детей, которые хорошо учатся", – писали родители на тематических форумах.

Найти баланс

Фото: 123RF/natapetrovich

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в разговоре с Москвой 24 согласился, что вопрос о количестве домашней работы для учеников можно обсудить.

"Во-первых, дети перегружены, причем и уроками, и домашними заданиями. Во-вторых, эту нагрузку необходимо снижать. Однако я как учитель по первой специальности и как академик Российской академии образования (РАО) думаю, что было бы неправильно полностью отменить домашние задания", – отметил парламентарий. 

Он подчеркнул, что эта деятельность приучает детей к важной самостоятельной работе. Кроме того, усвоение материала дома – необходимое дополнение к урокам, так как учить, например, стихи в классе никто не будет. По мнению депутата, то же самое может касаться и чтения.

Согласно опросам социологов, в средних классах только четверть детей – это активно читающие. Другая четверть – те, кто читает много, а оставшаяся половина почти или вообще этого не делает. Более того, в старших классах нечитающих уже 36%. После этого возникает вопрос: а будет ли хорошо, если практически все дети перестанут читать, например, русскую классику? Мне кажется, нет. 
Олег Смолин
первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию

Тем не менее парламентарий добавил, что нагрузку на детей необходимо сократить, так как она вредит не только их здоровью, но и образованию. 

"Дело в том, что современные школьные программы нарушают знаменитый принцип Льва Семеновича Выготского (психолога, на чьих идея построена в том числе современная педагогика. – Прим. ред.). Простым языком он гласит так: если детям учиться слишком легко, они развиваются медленнее, чем могло быть при оптимальной нагрузке. А если задания слишком сложны, то ребенок перестает делать даже то, что мог бы при более разумной организации учебного процесса", – объяснил Смолин.

Он подчеркнул, что уменьшение школьной нагрузки поспособствует более "прочным" знаниям детей.

В свою очередь, заслуженный учитель РФ Евгения Абелюк в разговоре с Москвой 24 высказала мнение, что для начала подобную инициативу нужно рассмотреть с разных сторон. Предложение об уменьшении домашнего задания выглядит слишком общим, так как в каждом классе индивидуальная нагрузка.

Откорректировать ее для начальной школы проще, поскольку все занятия ведет один преподаватель. Но когда детей обучают разные педагоги, особенно в профильных школах, на учеников может быть возложена большая нагрузка.
Евгения Абелюк
заслуженный учитель РФ

По мнению эксперта, в старших классах, например, всегда думают о том, чтобы существовал график проведения контрольных и ребенку не нужно было бы готовиться к двум работам в один день. Поэтому при решении таких вопросов нужна сбалансированность.

В целом педагог выступила против отмены домашних заданий и отметила, что они развивают такие навыки, как трудоспособность, умение быть собранным и решать конкретные задачи. А это не менее важно, чем успеваемость, сказала Абелюк.

О пользе домашних заданий высказался в разговоре с Москвой 24 и заслуженный учитель РФ Василий Дрючин. Он подчеркнул, что самостоятельная проработка материала помогает закрепить знания, полученные на уроке. Особенно это касается базовых предметов, без которых нельзя впоследствии поступить на мехмат и обучиться другим сложным наукам.

Старкина Маргарита

