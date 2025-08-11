Заслуженный учитель РФ Абелюк выступила против отмены домашних заданий в школе

В Госдуме предложили обсудить вопрос об отмене домашних заданий для школьников. Насколько эта мера может быть эффективна и не навредит ли она ученикам, разбиралась Москва 24.

Школьный перегруз

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить возможность отмены домашнего задания для школьников. По мнению парламентария, ученики слишком загружены: в среднем они тратят на учебу 8–10 часов в день.

"Несмотря на признание проблемы, до сегодняшнего дня конкретных предложений в этой части не выработано", – отметил Володин.

Также он обратил особое внимание на то, что большинство детей могут выполнять домашнее задание лишь формально, так как у них есть возможность использовать искусственный интеллект или найти готовые ответы в Сети. Таким образом, ребенок тратит время впустую, убежден Володин.





Вячеслав Володин председатель Госдумы Есть примеры, когда домашние задания носят исследовательский и творческий характер, что дает ребенку навыки более глубокого изучения тем и формирует критическое мышление.

Мнение, что школьники перегружены, по словам Володина, разделяет и большинство депутатов Госдумы, и запрос на рассмотрение предложения был отправлен в правительство.

Эту тему председатель нижней палаты парламента поднимает не впервые. Ранее Володин уже писал в своем телеграм-канале, что от родителей поступает много обращений о чрезмерной занятости учеников. К факторам, которые влияют на этот показатель, они отнесли перегруженное расписание (до 8 уроков в день), усложнение учебной программы, объем и сложность домашних заданий, а также учеба по субботам, характерная для каждого 3-го школьника. Также в этот список вошли посещение факультативов, подготовка к ЕГЭ и контрольным, получение дополнительного образования и работа над проектами.





Вячеслав Володин председатель Госдумы По данным экспертов, 70–80% детей отмечают усталость от процесса обучения. Все это сказывается на их здоровье.

Володин тогда добавил, что из-за высокой загрузки у детей почти не остается времени на живое общение и собственные увлечения.

Родители учеников, в свою очередь, тоже не оставили эту проблему без комментариев на просторах Сети.

"Кошмар какой... Жить-то когда? Когда играть? Гулять? Книжки читать? Самообразовываться? Никаких плюсов не вижу в таком количестве домашнего задания. Учитель на уроке должна объяснить и задать задание на усвоение пройденного материала. А не задавать на дом прорешать пол-учебника и изучить самостоятельно несколько тем", "В чате тоже родители опять пишут, что на "домашку" ушел весь день. Причем у тех детей, которые хорошо учатся", – писали родители на тематических форумах.

Найти баланс

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в разговоре с Москвой 24 согласился, что вопрос о количестве домашней работы для учеников можно обсудить.

"Во-первых, дети перегружены, причем и уроками, и домашними заданиями. Во-вторых, эту нагрузку необходимо снижать. Однако я как учитель по первой специальности и как академик Российской академии образования (РАО) думаю, что было бы неправильно полностью отменить домашние задания", – отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что эта деятельность приучает детей к важной самостоятельной работе. Кроме того, усвоение материала дома – необходимое дополнение к урокам, так как учить, например, стихи в классе никто не будет. По мнению депутата, то же самое может касаться и чтения.





Олег Смолин первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Согласно опросам социологов, в средних классах только четверть детей – это активно читающие. Другая четверть – те, кто читает много, а оставшаяся половина почти или вообще этого не делает. Более того, в старших классах нечитающих уже 36%. После этого возникает вопрос: а будет ли хорошо, если практически все дети перестанут читать, например, русскую классику? Мне кажется, нет.

Тем не менее парламентарий добавил, что нагрузку на детей необходимо сократить, так как она вредит не только их здоровью, но и образованию.

"Дело в том, что современные школьные программы нарушают знаменитый принцип Льва Семеновича Выготского (психолога, на чьих идея построена в том числе современная педагогика. – Прим. ред.). Простым языком он гласит так: если детям учиться слишком легко, они развиваются медленнее, чем могло быть при оптимальной нагрузке. А если задания слишком сложны, то ребенок перестает делать даже то, что мог бы при более разумной организации учебного процесса", – объяснил Смолин.

Он подчеркнул, что уменьшение школьной нагрузки поспособствует более "прочным" знаниям детей.

В свою очередь, заслуженный учитель РФ Евгения Абелюк в разговоре с Москвой 24 высказала мнение, что для начала подобную инициативу нужно рассмотреть с разных сторон. Предложение об уменьшении домашнего задания выглядит слишком общим, так как в каждом классе индивидуальная нагрузка.





Евгения Абелюк заслуженный учитель РФ Откорректировать ее для начальной школы проще, поскольку все занятия ведет один преподаватель. Но когда детей обучают разные педагоги, особенно в профильных школах, на учеников может быть возложена большая нагрузка.

По мнению эксперта, в старших классах, например, всегда думают о том, чтобы существовал график проведения контрольных и ребенку не нужно было бы готовиться к двум работам в один день. Поэтому при решении таких вопросов нужна сбалансированность.

В целом педагог выступила против отмены домашних заданий и отметила, что они развивают такие навыки, как трудоспособность, умение быть собранным и решать конкретные задачи. А это не менее важно, чем успеваемость, сказала Абелюк.

О пользе домашних заданий высказался в разговоре с Москвой 24 и заслуженный учитель РФ Василий Дрючин. Он подчеркнул, что самостоятельная проработка материала помогает закрепить знания, полученные на уроке. Особенно это касается базовых предметов, без которых нельзя впоследствии поступить на мехмат и обучиться другим сложным наукам.

