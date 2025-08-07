Учитель Снегуров: дети должны участвовать в выборе стандарта школьной формы

В Минпросвещения показали школьную форму, сшитую по новому ГОСТу, который вступит в силу 3 сентября 2025 года. Однако костюмы для мальчиков и девочек вызвали горячие споры. В плюсах и минусах новой одежды для школьников разбиралась Москва 24.

Сделана по стандарту

6 августа Минпросвещения показало, как может выглядеть школьная форма, сшитая по разработанному Роскачеством ГОСТу. В ведомстве представили синий брючный костюм с галстуком для мальчиков и бордовый с юбкой и жабо – для девочек.

Новый стандарт вступит в силу 3 сентября 2025 года. В документе ужесточили требования к свойствам тканей, которые могут быть использованы для одежды, а также перечислили основные предметы, которые могут использоваться в рамках формы. При этом требования не касаются обуви и спортивной одежды. Отмечается, что с введением ГОСТа все производители школьной формы должны будут соблюдать единые стандарты и соответствующе маркировать одежду. Это позволит защитить детей от низкого качества, а их родителей – от переплат за подделку.

Как подчеркнул директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут, введение единого ГОСТа также несет в себе важные социально-психологические аспекты.





Александр Реут директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Она снимает психологические границы между детьми из семей с разным достатком, между детьми, которые относятся к разным вероисповеданиям. Поэтому считаем, что важность этого вопроса сложно переоценить.

Однако дизайн одежды, представленный министерством, вызвал шквал критики. По мнению главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, предложенные варианты "больше напоминают наряды из бабушкиного сундука или музейные экспонаты".

"С одной стороны, школьная форма призвана визуально убрать неравенство, барьеры, создать единство. С другой – она должна быть комфортной, удобной, современной, создающей позитивный настрой. Главное – школьникам всех возрастов должно захотеться ее надеть! Не траур, не затхлость, не нафталин. Поэтому перед тем, как утвердить окончательные варианты, считаю крайне необходимым провести обширное обсуждение, и прежде всего учащимися и очень активным сегодня родительским сообществом, а при необходимости привлечь лидеров общественного мнения для общероссийской дискуссии", – написал он в своем телеграм-канале.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина также не оценила комплекты.



Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета +50 лет однозначно.

Пользователи соцсетей тоже назвали форму как минимум старомодной, в том числе вспомнив образы героев "Служебного романа".

"Для девочек это, наверное, была демонстрация школьной формы конца XIX – начала XX века", – написал один из комментаторов.

Однако были и те, кому варианты понравились. Например, радиоведущий и шоумен Сергей Стиллавин в своем телеграм-канале отметил, что детская одежда не должна выглядеть вызывающе.





Сергей Стиллавин радиоведущий и шоумен Решение принято правильное <...> Ненормально, если девочка носит колготки и платье как у мамы. Ребенок имеет право на детство без эротического подтекста.

Позднее в Минпросвещения пояснили, что ведомство утверждало не новую единую школьную форму, а лишь стандарты ее изготовления для производителей: к примеру, характеристики ткани, в том числе подкладочной, отсутствие острых краев и кромок, соответствие размерным признакам типовых фигур детей. При этом учебные заведения самостоятельно могут устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды, основываясь на мнениях родителей и учеников, подчеркнули в министерстве.

"Итоговый вариант должен устраивать всех"

В свою очередь, стилист Владислав Лисовец отметил, что пример формы по ГОСТу не выглядит ни удобным, ни качественным, а как будто его "достали из старого шифоньера". Таким мнением с Москвой 24 поделился стилист.

"Если присмотреться – видны заломы (на ткани. – Прим. ред.). Девочка посидела в юбке, и складки остались. Это говорит о том, что ткань не выдерживает нагрузки и, скорее всего, не самая практичная", – заявил эксперт.

Женский комплект Лисовец назвал чересчур взрослым и серьезным, а элементы, в том числе жабо, – старомодными.





Владислав Лисовец стилист Мужская форма – будто герой из "Любовь и голуби" собрался на курорт. Очень похоже. А девочка... она похожа на старомодную ботаничку из 1980-х. Правда. Молодежь сейчас выглядит совсем по-другому.

При этом стилист подчеркнул, что всегда был за форму и даже сам ее носил. Однако по его мнению комплекты для детей не должны выглядеть уныло, а быть современными и удобными.

В свою очередь, заслуженный учитель РФ Александр Снегуров в беседе с Москвой 24 указал, что на сегодняшний день запроса на единую для всех форму нет как среди учеников, так и среди многих учителей. Вместе с тем он отметил, что носить в учебных заведениях одежду делового стиля желают многие школьники.

"Сейчас сильна тенденция по возвращению в учебные заведения какого-то определенного стиля, набора одежды или ее элементов, но не униформы. Но такой вопрос должен решаться именно на уровне конкретной школы, на собрании", – рассказал учитель.





Александр Снегуров заслуженный учитель РФ Причем участвовать в обсуждении этого стиля, допустимых комплектов, цветов должны все участники образовательного процесса: и школьники, и их родители, и учителя. Итоговый вариант по возможности должен устраивать всех. Тогда и количество конфликтов из-за одежды снизится.

При этом, по мнению самого Снегурова, форма должна быть выбрана таким образом, чтобы ученики, с одной стороны, могли выражать свою индивидуальность, а с другой – не перегибали палку в этом процессе. Он напомнил, что школа – прежде всего образовательное учреждение, и слишком яркие цвета, глубокие декольте или другие выразительные акценты могут отвлекать от обучения. В то же время главные свойства, которыми должна обладать школьная форма, являются качество и комфорт, заключил Снегуров.