Стилист Лисовец: новая форма выглядит так, будто ее достали из старого шифоньера

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Представленная в России новая школьная форма выглядит так, будто ее достали из старого шифоньера. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделился стилист Владислав Лисовец.

По его словам, проблемы с качеством материала заметны даже по фотографиям.

"Если присмотреться – видны заломы. Девочка посидела в юбке, и складки остались. Это говорит о том, что ткань не выдерживает нагрузки, и, скорее всего, не самая практичная", – пояснил Лисовец.

Он усомнился и в удобстве такой одежды для школьников, обратив внимание на крой и детали дизайна. Кроме того, стилиста смутили цветовая гамма и общий визуальный посыл. Он назвал цвет очень взрослым, а саму форму – чересчур серьезной.

"Если бы был бордо – было бы красивее. А жабо... Ну оно просто старомодно. Нас отбрасывает в 50-е", – сказал эксперт, добавив, что так девочка похожа на "старомодную ботаничку" или "старую деву".

Комментируя дизайн формы для мальчиков, Лисовец сравнил его с образом героя из фильма "Любовь и голуби". Стилист напомнил, что сейчас молодежь выглядит совсем по-другому.

При этом он обратил внимание и на плюсы школьной формы, так как в ней школьники выглядят красиво.

"Я вообще всегда был за форму. И сам ее носил... Хотя, честно говоря, миксовал – куртка у меня была московская, брюки – уже другие", – заключил Лисовец.

Ранее Минпросвещения представило школьную форму, сшитую по обновленным требованиям ГОСТ. В соответствии с ними, одежда должна иметь безопасную фурнитуру без острых краев. Также форма должна точно соответствовать размерам и признакам типовых детских фигур, выполняться из воздухопроницаемых и гипоаллергенных материалов.

