10 декабря, 08:29Мэр Москвы
Собянин: пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в среду, 10 декабря, сбили БПЛА, летевший на Москву. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.
В настоящий момент специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Ранее на подлете к столице был сбит один беспилотник. Спустя время мэр сообщил об уничтожении еще одного дрона.
На месте падения фрагментов БПЛА также работают профильные специалисты.