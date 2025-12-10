Собянин: пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в среду, 10 декабря, сбили БПЛА, летевший на Москву. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В настоящий момент специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Ранее на подлете к столице был сбит один беспилотник. Спустя время мэр сообщил об уничтожении еще одного дрона.

На месте падения фрагментов БПЛА также работают профильные специалисты.