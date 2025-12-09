Форма поиска по сайту

09 декабря, 08:10

Происшествия

Четыре человека пострадали при атаке БПЛА на Чебоксары

Фото: телеграм-канал Baza

Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали во время атаки БПЛА на Чебоксары, сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов в своем телеграм-канале.

В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В свою очередь, глава Чувашской Республики Олег Николаев подчеркнул, что экстренные службы работают в усиленном режиме, оперативно устраняют последствия и обеспечивают безопасность.

В частности, в связи с ЧП введены временные ограничения движения на ряде магистралей города. Также открыт пункт помощи в школе № 20, жителям оказывают необходимую помощь. Все поврежденные жилые помещения будут восстановлены.

"Прошу всех сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и доверять только проверенной информации", – добавил Николаев.

Российские силы ПВО за прошедшую ночь сбили 121 украинский беспилотник над регионами России и Каспийским морем. По данным Минобороны, больше всего дронов было перехвачено над территорией Белгородской области – 49. Еще 22 удалось сбить над Крымом, 10 – над Рязанской областью, 9 – над Воронежской областью.

Ранее атаку БПЛА также отражали в Волгоградской области. Обломки дрона упали в Тракторозаводском районе Волгограда, около жилых домов на улице Лодыгина. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал.

происшествиярегионы

