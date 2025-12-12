Форма поиска по сайту

12 декабря, 09:12

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево в связи с действием сигнала "Ковер", сообщила пресс-служба гавани.

В рамках действующих мер был приостановлен вылет самолетов, однако аэропорт продолжает обеспечивать прием рейсов. Пассажиров по-прежнему обслуживают в терминалах.

При этом аэропорт призвал быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов. Кроме того, могут быть объявлены корректировки в расписании полетов.

Информацию можно уточнить через онлайн-табло и управление бронированием на сайте, через мобильное приложение, колл-центр, а также чат-бота перевозчиков.

"Ситуация в пассажирских терминалах спокойная. Пассажиры в аэропорту обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам", – говорится в сообщении.

Утром 12 декабря Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО РФ сбили один беспилотник, который летел на столицу. Спустя время была пресечена еще одна попытка атаки БПЛА. Позже система ПВО Минобороны РФ уничтожила еще два дрона, направлявшихся в сторону Москвы.

транспортгород

