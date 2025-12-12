ЦБ РФ подаст иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы

Фото: Москва 24/Анна Селина

Центробанк подаст иск к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных убытков в Арбитражный суд Москвы, сообщила пресс-служба регулятора.

Такое решение было принято из-за незаконных действий Euroclear, а также из-за механизмов прямого или косвенного использования активов Банка России, официально рассматриваемых Еврокомиссией.

В частности, депозитарий причинил вред Центробанку, так как регулятор не имел возможности распоряжаться своими денежными средствами и ценными бумагами. При этом сумма требований ЦБ к европейскому депозитарию не уточняется.

Ранее в пресс-службе регулятора рассказывали, что Банк РФ будет оспаривать любое использование замороженных активов регулятора во всех доступных инстанциях, в том числе в международных организациях. Центробанк подчеркнул, что механизмы использования российских активов являются незаконными, противоречат международному праву и нарушают принципы суверенного иммунитета активов.

