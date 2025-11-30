Форма поиска по сайту

30 ноября, 11:25

Политика

Евросоюз может принять решение по замороженным активам РФ 18 декабря

Фото: ТАСС/dpa/Alicia Windzio

Евросоюз может вынести решение по замороженным российским активам 18 декабря в рамках саммита в Брюсселе. Об этом заявил министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в беседе с изданием La Tribune Dimanche.

"Приоритет номер один – гарантировать блокирование российских активов, находящихся в Европе. Это значительный рычаг, который позволит нам влиять на параметры будущего мира", – подчеркнул он.

По словам министра, это будет обсуждаться в ближайшие дни. Барро также добавил, что Европа хочет защитить Украину от финансовых трудностей в ближайшие два года в том случае, если конфликт продолжится.

Ранее участники видеоконференции "коалиции желающих" предложили в полной мере использовать замороженные активы РФ, утверждая, что скорейшее принятие решения об обеспечении финансирования Украины имеет важнейшое значение. Еврокомиссия планирует изъять активы до конца 2025 года.

Однако Брюссель запросил более строгие гарантии того, что не будет один нести ответственность за связанные с кредитами Киеву риски. Также стало известно, что Euroclear принял решение о разблокировке активов граждан России без наличия американской лицензии OFAC.

