Euractiv: Каллас вызвала раздражение политиков ЕС словами об активах России

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас вызвала раздражение европейских политиков после своих слов о позиции Бельгии в отношении блокированных российских активов, передает Euractiv.

По данным издания, она решительно выступила в защиту предложения о кредитовании Украины под замороженные российские средства.

"Она спросила, чем Бельгия так обеспокоена. В какой суд бы обратилась Россия? Какой судья бы принял решение в пользу России?" – пояснил один из источников.

При этом другой участник встречи отметил, что Каллас говорила в снисходительном тоне.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер в ходе видеоконференции "коалиции желающих" предложили в полной мере использовать замороженные активы России. Позднее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что обсудит с госсекретарем США Марко Рубио данную возможность.

Однако до этого ЕК не смогла убедить Бельгию использовать замороженные российские активы. Разговор представителей ЕК и бельгийской делегации был конструктивным, но не смог развеять правовые и финансовые опасения Брюсселя, уточняли СМИ.

В свою очередь, министр юстиции Константин Чуйченко указал, что в России уже подготовлены меры на случай конфискации отечественных активов странами Запада. Кроме того, данные планы противоречат фундаментальным нормам международного права.