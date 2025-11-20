Форма поиска по сайту

20 ноября, 17:31

Политика

Конфискация США активов России может обойтись в 6,6 млрд долларов

Фото: depositphotos/pressmaster

Конфискация зарубежных активов России может обойтись США в примерно 6,6 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.

По данным журналистов, объем американских прямых инвестиций в экономику России по итогам 2024 года составил именно 6,6 миллиарда долларов. Ранее бюджетное управление конгресса США допустило, что американский президент Дональд Трамп в 2026–2028 годах может конфисковать половину от общего объема средств.

При этом в России действует президентский указ, который предусматривает изъятие американских активов в качестве ответных мер. Подобных мер в отношении других стран не предусмотрено.

Глава Минфина России Антон Силуанов рассказывал, что подобный законопроект уже готов. Также министр пригрозил, что в случае конфискации Европой российских замороженных активов Москва примет аналогичные меры.

При этом постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявлял, что Европа должна занять более жесткую позицию по отношению к России, а именно начать реализовывать планы по использованию замороженных активов для финансирования Украины.

политикаэкономика

