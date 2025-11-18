В США призвали Европу занять более жесткую позицию в отношении России

Фото: 123RF.com/alexeilis

Европа должна занять более жесткую позицию по отношению к России, а именно начать реализовывать планы по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. Такое заявление сделал постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, сообщает Bloomberg.

По мнению политика, конфискация активов станет "значительным шагом" в деле обеспечения финансирования Киева на ближайшие несколько лет.

"Я думаю, что это будет свидетельствовать о переходе Европы на новый этап – она займет более агрессивную позицию. Пришло время действовать смелее", – сказал Уитакер.

Госдума направит обращение к правительству из-за возможного изъятия Европой российских активов. Спикер ГД Вячеслав Володин также указал на необходимость предупредить парламенты некоторых стран о последствиях их действий в отношении активов России.

В Кремле указывали, что Москва не оставит без ответа попытки конфисковать активы.