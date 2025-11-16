В МИД Франции допустили, что кредит Украине за счет активов РФ не будет возвращен Киевом

Фото: ТАСС/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро допустил, что беспроцентный кредит Украине в размере 140 миллиардов евро, который Европейский союз планирует обеспечить за счет замороженных активов РФ, не будет возвращен Киевом. Его слова передает телеканал France Info.

По его словам, необходимо участие партнеров по "Группе семи", чтобы разделить финансовый риск по кредиту, который, "конечно, не гарантированно будет возвращен".

Барро также добавил, что выдача кредита не должна привести к конфискации российских активов, так как это стало бы "причиной юридических проблем". Одновременно с этим он заявил, что кредитные средства должны быть направлены Украиной на закупку вооружений именно европейского производства.

"Кредит, предназначенный в том числе и для военных нужд, должен способствовать развитию европейской оборонной промышленности", – объяснил министр.

Еврокомиссия планирует изъять суверенные активы России до конца 2025 года и направить на военные нужды Украины. ЕК хочет выделить 25 миллиардов евро из этих средств в виде "репарационного кредита".

По информации СМИ, решение было отложено до декабря, поскольку Брюссель запросил более строгие гарантии того, что не будет один нести ответственности за за связанные с кредитами Киеву риски.

Накануне стало известно, что бельгийский депозитарий Euroclear не исключает подачи иска против ЕС, чтобы блокировать решение о конфискации замороженных российских активов. Сейчас на счетах Euroclear заморожено 193 миллиарда евро российских активов, при этом 180 из них являются суверенными активами Центробанка. Их конфискация нанесет ущерб репутации еврозоны.

