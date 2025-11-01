Бельгия начала размораживать активы россиян без разрешения США

Фото: 123RF.com/jackf

Бельгийский депозитарий Euroclear принял решение о разблокировке активов граждан России без наличия американской лицензии OFAC. Об этом сообщает "РБК Инвестиции" со ссылкой на представителя брокера.

По словам юриста Глеба Бойко, известно о трех таких случаях. Он отметил, что разблокировка активов происходит при бельгийской лицензии. При этом эксперт напомнил, что раньше россиянам нужны были две лицензии регуляторов США и Евросоюза.

Юридическая компания Delcredere получила от Euroclear уведомление о новом порядке действий. Для разблокировки гражданам РФ необходимо соблюсти несколько условий. В частности, в трансакции должно отсутствовать американское лицо или финучреждение. Перестановка активов происходит внутри Euroclear, а у инвестора должна быть лицензия казначейства Бельгии.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия планирует изъять замороженные активы России до конца 2025 года и отправить средства на военные нужды Украины. ЕК рассматривает выделение Киеву еще 25 миллиардов евро из активов Москвы в виде "репарационного кредита".

При этом страны Евросоюза в случае конфискации активов России могут лишиться минимум 238 миллиардов долларов вложений в российскую экономику. У Москвы на счетах бельгийского Euroclear заблокировано около 224,5 миллиарда долларов.

