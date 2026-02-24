Форма поиска по сайту

24 февраля, 09:26

Общество

Столичные врачи спасли мужчину с синдромом "банкетного пищевода"

Фото: комплекс социального развития Москвы

Врачи Института Склифосовского спасли мужчину с "банкетным" разрывом пищевода. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Разрыв произошел рядом с сердцем и аортой. Такая травма может возникнуть от переедания и чаще всего случается в праздники.

По словам вице-мэра, для спасения мужчины хирурги провели малоинвазивную операцию через 3 небольших прокола – тораскопию. Сначала медики визуализировали разрыв длиной 3 сантиметра, а затем зашили его, избегая повреждения соседних жизненно важных органов. В завершении специалисты с помощью видеолапароскопии установили гастростому для питания на период заживления пищевода.

После вмешательства мужчину перевели в торакальное хирургическое отделение. На 10-е и 20-е сутки врачи провели рентген с контрастным веществом и убедились в отсутствии осложнений.

Через 3 недели пациента выписали из больницы. На тот момент он был в стабильном состоянии и самостоятельно питался, а гастростома оставалась для страховки и в случае необходимости снижения пищевой нагрузки на пищевод. Спустя время ее удалили.

Как отметила Ракова, в столичной медицине малоинвазивные технологии стали стандартом оказания медпомощи: около 80% операций выполняется в малотравматичном режиме. Это обеспечивает пациентам не только эффективное лечение, но и быстрое возвращение к обычной жизни. Кроме того, благодаря новому подходу время полной реабилитации сократилось с полугода до 2 месяцев.

Ранее московские врачи спасли 16-летнюю девочку после укуса ядовитой змеи. При поступлении в больницу у подростка зафиксировали отек колена, тахикардию и сильную боль. Медики оперативно назначили глюкокортикоиды, антигистаминные препараты и инфузионную терапию.

В Москве провели уникальную операцию по лечению синдрома Минора

медицина

