Москвичам рассказали о достижениях столичной молодежи в области науки

Фото: Москва 24/Анна Селина

Москва предоставляет молодежи доступ к передовому оборудованию, позволяя принимать участие в значимых исследованиях и внедрять собственные разработки. Студенты работают инженерами-лаборантами, проектируют и разрабатывают электродные материалы, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Глава комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерина Драгунова отметила важность, чтобы каждый молодой человек, который стремится к знаниям и открытиям, чувствовал поддержку Москвы и мог внести свой вклад в развитие столицы.

Например, студентка четвертого курса Росбиотеха по направлению "химическая технология" Ксения Яновская работала инженером-лаборантом в Научно-исследовательском институте органических полупродуктов и красителей. Основная задача технолога – не просто смешать компоненты, а создать и поддерживать "курортные" условия для бактерий и клеток, чтобы их работа была эффективной и стабильной.

Девушка отметила, что Москва предоставляет крупнейшие библиотеки, научные музеи и публичные лекции мировых ученых. В самом университете есть оборудованные лаборатории, а также возможность участия в конференциях и стартапах.

Тем временем студентка второго курса Физико-технического колледжа по специальности "аддитивные технологии" Арина Сулина заняла второе место на региональном этапе чемпионата "Профессионалы" для молодых специалистов. Она рассказала, что выбрала указанное направление для обучения потому, что это большой шанс помочь тем, где это особенно необходимо.

По ее словам, 3D-печать может сделать протезирование доступным, быстрым и индивидуальным для каждого человека. Сулина также считает, что ключевые преобразования благодаря технологиям 3D-печати в скором времени произойдут в машиностроении и двигателестроении.

Между тем учащийся МАИ Макар Войтухов выиграл грант "Студенческий стартап". В настоящее время он руководит организацией ООО "ЭНИПТ", созданной в рамках гранта.

Кроме того, Войтухов – стипендиат крупнейшего российского гособоронконцерна и активно пользуется возможностями, которые предоставляет проект "Молодежь Москвы". В 2024 году он также стал лауреатом конкурса "Студент года Москвы" в номинации "Интеллект года".

Команда молодого человека разрабатывает электродный материал для суперконденсаторов, которые играют важную роль в повышении эффективности современного транспорта и энергетики. В частности, они активно используются в системах рекуперативного торможения электробусов и трамваев.

Проект уже достиг уровня технологической готовности TRL 4. В данный момент разработчики готовятся к переходу от экспериментов к промышленному воплощению.

Ранее редакция "Молодежь Москвы" запустила проект "Ник: робот первооткрыватель". Он объединит медиа и науку с передовыми технологиями искусственного интеллекта, позволив обучить антропоморфного робота основам журналистики.