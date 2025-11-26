Редакция "Молодежь Москвы" запустила эксперимент по обучению робота журналистике

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Редакция "Молодежь Москвы", российская компания, специализирующаяся на разработке решений с использованием нейросетей и робототехники, совместно с одной из радиостанций объявили о запуске проекта "Ник: робот-первооткрыватель". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Ожидается, что проект объединит медиа и науку с передовыми технологиями искусственного интеллекта (ИИ), что позволит обучить антропоморфного робота основам журналистики.

"Для молодежной редакции это значимый эксперимент. Мы хотим понять, как современные технологии могут расширить возможности журналистики и помочь по-новому взаимодействовать с городской средой", – рассказала глава проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина.

По ее словам, робот Ник даст возможность попробовать новые форматы взаимодействия с аудиторией, что в будущем поспособствует созданию других проектов.

Андроид оснащен передовыми системами распознавания речи, компьютерного зрения и синтеза голоса, которые позволяют ему общаться с людьми, анализировать окружение и создавать репортажи. Робот будет исследовать улицы Москвы, посещать парки, музеи и общественные пространства, тестировать популярные городские сервисы, в том числе каршеринг, и использовать метро для перемещения.

Своими открытиями Ник будет делиться в видеорепортажах, в которых продемонстрирует способность не только собирать информацию, но и понимать эмоциональные нюансы, контекст и атмосферу города.

Как подчеркнул управляющий директор "Русской медиагруппы" Дмитрий Медников, сотрудничество с антропоморфным роботом для радио DFM открывает новые горизонты в области взаимодействия человека, технологий и медиа.

"Мы видим, как искусственный интеллект становится частью современного медиапроцесса, помогая создавать новые форматы и расширять границы привычного эфира. Робот Ник станет продолжением работы "Русской медиагруппы" по интеграции классического радио и диджитал-инструментов", – добавил он.

Проект направлен на демонстрацию возможностей ИИ в области журналистики и его способности стать инновационным инструментом для исследований. В частности, Ник будет заниматься сбором данных, созданием интерактивного контента и анализом городской среды, дополняя работу специалистов в областях, где важны оперативность, точность и технологичность.

Технологическую часть проекта реализует российская компания "Нейропродакшн", специализирующаяся на разработке решений на основе нейросетей и робототехники. Эксперты организации помогают в создании нейросетевых модулей, систем распознавания, мультимодального контента и аудиовизуальной генерация.

Ранее в России приступили к проведению эксперимента по изучению возможности проявления сознания у ИИ. В рамках исследования планируют выяснить, формируются ли у нейросети устойчивые предпочтения и собственная точка зрения.

На первом этапе ученые оценили способность базовой языковой модели формировать стабильные предпочтения без дополнительного обучения. В результате было выявлено их отсутствие. Теперь ученые планируют приступить к основному этапу. Нейросеть будут стимулировать к рассуждениям и рефлексии.