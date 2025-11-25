Форма поиска по сайту

25 ноября, 07:58

Город

Резидент столичного технопарка разработал робота-шахматиста

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Резидент технопарка "Мосгормаш" и участник Московского инновационного кластера, компания "Промышленная автоматизация" создала коллаборативного робота (кобота), который умеет играть в шахматы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Гендиректор компании Роман Михайлов подчеркнул, что данный кобот – не просто развлечение. По его словам, подобная гибкая роботизация является отражением глобального тренда на внедрение универсальных решений.

"Сегодня робот играет в шахматы, а завтра с новой программой сможет выполнять задачи по сварке, паллетированию и обслуживанию станков с числовым программным управлением. Эта адаптивность делает решения компании особенно ценными для рынка автоматизации", – добавил Михайлов.

Первая версия робота была продемонстрирована в октябре на международной выставке Weldex. Тогда она представляла собой базовую модель, выполнявшую заранее заданные ходы. Однако сейчас команда уже работает над оснащением кобота системой технического зрения и внедрением в него алгоритмов ИИ для анализа доски и игры в реальном времени.

В будущем робот сможет играть одновременно с несколькими живыми противниками. Для этого планируется внедрение трех ключевых модулей: вычислительного, который будет распознавать и анализировать изображение доски в реальном времени, интеллектуального, просчитывающего возможные варианты и выбирающего оптимальный ход, и системы управления движением, она будет посылать команды о ходе роботу.

Продукция компании уже сейчас пользуется большим спросом для автоматизации различных процессов, в том числе сварки, сборки, упаковки продукции и прочего. Благодаря развитой научно-производственной базе и поддержке со стороны Москвы компания внедряет современные технологии и создает инновационные разработки.

Ранее Сергей Собянин рассказал о городских программах поддержки для создания производств. Одна из них – офсетные контракты, которые гарантируют компаниям долгосрочный заказ продукции в обмен на инвестиции в расширение и развитие производства.

В Южном Бутове в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП) выделили земельные участки общей площадью более 8,5 гектара для строительства трех современных предприятий. Город заключил с инвесторами договоры аренды по ставке 1 рубль в год.

Сергей Собянин: Москва поддержит бизнес в создании новых производств

