21 ноября, 16:52

Пять отраслей станут основой развития индустриального сектора Москвы

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Пять отраслей станут основой развития индустриального сектора Москвы до 2030 года. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"<...> радиоэлектроника, которая включает микроэлектронику и фотонику, электромобилестроение, а также пищевое, фармацевтическое и медицинское направления. Они станут драйверами роста и обеспечат более 80% от общего увеличения валовой добавленной стоимости индустриального сектора до конца десятилетия – в денежном выражении свыше 2,2 триллиона рублей", – уточнил вице-мэр.

Наибольший вклад среди отраслей внесет радиоэлектроника (в том числе микроэлектроника и фотоника). На этот сектор придется 40% от общего прироста ВДС.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов отметил, что столица делает ставку на поддержку высокотехнологичных секторов. Ожидается, что их доля к 2030 году вырастет с 42% до более чем 50%.

"Это повысит устойчивость экономики города, усилит его позиции как глобального научно-производственного центра. Созданию и развитию высокотехнологичных предприятий в том числе будет способствовать дальнейшая кластеризация", – добавил Гарбузов.

Ранее сообщалось, что в Москве работают почти 4,6 тысячи больших и малых производств, представляющих более 20 отраслей экономики. Сергей Собянин рассказывал, что столица занимает первое место в России по объему производства в микроэлектронике, электромобилестроении, аэрокосмической и медицинской отраслях. Например, обрабатывающая промышленность обеспечивает 13% ВРП Москвы.

