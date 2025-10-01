Собянин: для развития разных отраслей необходимо создавать комфортную среду

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Задача мэра и правительства – сделать Москву лучшим городом в мире. Об этом Сергей Собянин заявил во время пленарной сессии в рамках Moscow Startup Summit.

Он подчеркнул необходимость постоянно повышать планку и ставить перед собой все новые, более сложные задачи.

"Нет конечной цели. Движение. Если ты определил себе какую-то конечную цель, то считай, что ты уже умер. Потому что конечная цель – это все равно предел чему-то. А мир движется без всякой конечной цели", – заявил Собянин.

Для развития отраслей, включая образование, важно формировать комфортную среду, которая мотивирует учителей и учеников добиваться высоких результатов. Мэр отметил, что благодаря такой работе Москва вошла в пятерку лучших по уровню школ мира, и именно создание инфраструктуры и мотивации привело к этим успехам.

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф также отметил уникальные условия жизни в столице: качественную городскую среду, развитие метро и транспортной инфраструктуры, новые мосты и развязки, обновленные парки. Все это, по его словам, создает привлекательные условия для молодых людей и стартапов.

Собянин добавил, что в Москве есть все для роста высокотехнологичных предприятий – предприниматели возвращаются в город, поскольку здесь легче найти высококвалифицированные и мотивированные кадры.

Новая индустриализация столицы направлена на поддержку высокотехнологичного производства – многие компании возвращаются в Москву уже на новом технологическом уровне.

Для удержания и привлечения молодых специалистов приоритетом остается создание благоустроенной городской среды, например инфраструктуры для отдыха и спорта.

"Чтобы людей удержать в городе, чтобы их привлечь, необходимо создать среду, в которой они живут. Если им среда не нравится, вы можете построить 40 заводов, там никого не будет, ничего работать не будет. Вы в городе построите замечательный технопарк, но там никого не будет. Город – среда", – подчеркнул Собянин.

Создавая комфортную среду и новые рабочие места, столица инвестирует в модернизацию индустриального сектора с акцентом на импортозамещающие технологии, развитие которых стимулирует рост сопутствующих отраслей.

"Нужна технологическая основа нашей страны, высоких технологий, независимых технологий, которые составляют значительную основу и мощь города и нашей страны", – подчеркнул мэр Москвы.

По словам Грефа, в течение ближайших десяти лет может возникнуть как минимум общий искусственный интеллект, а возможно и суперинтеллект, который позволит решать многие ранее неразрешимые задачи человечества.

Это создаст новый глобальный вызов – нужно будет выработать способы сосуществования и управления такими системами. Одновременно откроются широкие возможности для появления принципиально новых технологий, материалов и видов транспорта.

Ранее глава Минстроя России Ирек Файзуллин отметил достижения Москвы в благоустройстве и капремонте. По его словам, в будущем успешный опыт столицы может быть интегрирован в работу региональных систем жилищно-коммунального комплекса России.

