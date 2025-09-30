Вторая жизнь электроники: как в Москве утилизируют старую технику

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице успешно реализуется проект "Экоточки Москвы", позволяющий горожанам сдавать старую технику на переработку. Собранные устройства отправляются на заводы "Экотехпром" и "Экопласт", где получают вторую жизнь. О том, как именно перерабатывают приборы, рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Москва – за экологию

Производственный комплекс "Экотехпром" расположен в районе Косино-Ухтомском. Это одно здание, окрашенное в белые, коричневые и оранжевые тона, а размещенные рядом контейнеры выполнены в насыщенном травянисто-зеленом цвете.

На эту площадку доставляют всю технику, собранную в рамках программы "Экоточки Москвы", а также неиспользуемую электронику от частных и государственных структур, заключивших договор с предприятием "Экотехпром". На последующем этапе устройства разделяются на металлические, пластиковые и стеклянные фракции, пригодные для производства вторичного сырья.

"За год в столице образуется около 313 тысяч тонн электролома, в расчете на одного жителя это примерно 24 килограмма. Раньше удавалось собрать лишь 15% сырья, а благодаря проекту "Экоточки Москвы" ситуация в корне изменилась: теперь меньше техники оказывается на полигонах и больше возвращается в производственный цикл. Примерно 95% материалов, поступивших к нам в утилизацию, вовлекаются в повторный оборот", – отметил гендиректор заводов "Экотехпром" и "Экопласт" Тимур Давлеткужин.

С момента старта проекта "Экоточки Москвы" удалось собрать почти 26 тонн устаревшей электронной техники. Пункты приема размещены в магазинах бытовой техники "М.Видео-Эльдорадо". Найти подходящий пункт можно с помощью интерактивной карты, размещенной на официальном сайте.

Ручная сортировка и умные сепараторы

На заводе "Экотехпром" функционирует цех, где работают агрегаты по утилизации электроники.

"К нам попадает все, что включается в розетку, как шутят наши сотрудники. Мощности завода позволяют перерабатывать 75 тысяч тонн электроники в год. Это примерно 37 миллионов электрочайников или 250 тысяч стиральных машин. Процесс состоит из нескольких этапов – это прием техники, предварительная сортировка, разбор, дробление и многоступенчатая сепарация", — пояснила руководитель отдела экологии и утилизации заводов "Экотехпром" и "Экопласт" Анастасия Полякова.

Сотрудники разделяют устройства на категории – электронно-лучевые трубки, холодильное и морозильное оборудование, кондиционеры и прочие устройства. Работа выполняется вручную, поскольку только человек способен различить разные типы устройств.

Полякова отметила, что это важно, так как в корпусе каждого прибора содержатся различные элементы, не подлежащие переработке, причем их состав варьируется в зависимости от типа и назначения техники.

Перед началом измельчения необходимо отсоединить провода, аккумуляторы, картриджи. Стеклянные и металлические компоненты передают на утилизацию другим заводам. Задача – оставить только пластик.

На следующем этапе к разобранным устройствам подъезжает цепная дробилка – агрегат, внешне напоминающий экскаватор, который захватывает специальными клещами сразу несколько деталей и измельчает их до фрагментов размером 150–200 миллиметров, после чего они направляются в первый сепаратор, где магнитные датчики извлекают фрагменты металла, оставляя только пластик, и отправляют его на конвейер. Металлические компоненты поступают на отдельную ленту, и в дальнейшем их направляют на переплавку.

На следующей стадии сырье по конвейерной системе транспортируется в камеру шредера – емкости с остро заточенными ножами внутри. Здесь детали измельчают. Затем работать начинает индукционный сепаратор: его электромагнитные датчики идентифицируют фрагменты токопроводящих материалов, которые могли остаться в пластиковой массе, и отделяют их.

Далее в работу вступает воздушный сепаратор: поток выдувает легкие примеси, оставляя пластиковую фракцию диаметром 20–25 миллиметров. Именно этот материал считается пригодным для вторичного использования. Завершающая стадия – обработка в оптическом сепараторе.

"Иногда к нам поступают произведения искусства. Однажды получили холодильник из квартиры скульптора, украшенный зеленой лепниной. Но мы за экологию, поэтому пришлось его утилизировать. Хотя некоторые приборы оставляем, например раритетные фотоаппараты, радиоприемники. Как-то к нам попала даже гармонь. Такие вещи становятся экспонатами нашего заводского музея", – отметила Полякова.

Канцтовары и цветочные горшки

Пластиковые фракции, полученные от компании "Экотехпром", окончательно очищают от частиц металла или стекла, в последующем производя второсырье, на заводе "Экопласт" в районе Печатники. Завод перерабатывает порядка 400 тысяч тонн пластика в год, где в результате производится примерно 10 тысяч тонн гранул.

"Наша особенность – почти полная автоматизация. Сюда поступают уже раздробленные фракции бывшей техники, и их дальнейшая обработка – задача машин. Поставщики сырья – "Экотехпром" и партнеры-утилизаторы", – сообщил директор по производству завода "Экопласт" Владимир Филипенко.

На первом этапе частицы сырья направляются в лабораторию, расположенную внутри завода. Там специалисты определяют степень их чистоты, выявляя возможное присутствие бумаги, металла или стекла, не подлежащих переработке в данных условиях.

Если уровень посторонних вкраплений минимален, материал направляется на линию предварительного измельчения. Эта линия состоит из зеленых труб, внутри которых вращающиеся ножи, они расщепляют детали на более мелкие фракции.

При обнаружении железосодержащих примесей пластик помещается в индукционный сепаратор, где магнитный датчик отделяет нежелательные компоненты по аналогичной с заводом "Экотехпром" технологии.

"Следующий этап – линия разделения. К нам поступает разный пластик, например полипропилен, полистирол. Они обладают разными свойствами, поэтому сплавлять их вместе для получения гранул нельзя. Но машина разделяет их на плавающие и тонущие, поместив в емкость с водой, и так мы можем понять, где какой вид", – объяснил Филипенко.

Далее фракции очищают мощной струей воды и потоком воздуха. На этом этап подготовки считается завершенным. Остается произвести гранулы.

В соседнем цехе в специализированной машине-контейнере пластик нагревается до температуры 80–100 градусов, нарезается в форме соломки, а затем преобразуется в миниатюрные гранулы.

После этого материал освобождается от газовых примесей, охлаждается водой – и процесс завершен: получено вторичное сырье – серые гранулы со сладковатым ароматом, пригодные для производства канцелярских товаров, автомобильных компонентов или мебельных элементов.

Перед отправкой потребителям эти гранулы поступают в лабораторию. Там их расплавляют и отливают компактные пластины, которые проходят испытания в разрывной машине: две автоматизированные руки разрывают пластину на две части, а технолог фиксирует, с какой скоростью произошел разрыв, насколько материал эластичен или хрупок.

Затем гранулы загружают в специализированные машины-термопласты, материал расплавляется, поступает в формовочные емкости и через 7–8, максимум 15, секунд получается готовый горшок. Роботизированная система снимает готовую продукцию с конвейерной ленты и перемещает на стеллаж.

Сервис "Экоточки Москвы" на портале mos.ru функционирует с осени 2024 года. Его развитие осуществляется департаментом природопользования и охраны окружающей среды совместно с департаментом информационных технологий. Ключевая цель проекта – сокращение объема отходов и создание комфортных условий для жителей.

В городе развернута сеть экоточек. Это специализированные контейнеры и пункты приема, куда можно передать ненужные предметы, автомобильные покрышки, книжные издания. Одежду и обувь в хорошем состоянии направляют на благотворительные цели, а остальные – на переработку.

Ранее Сергей Собянин заявил, что для Москвы важно, чтобы новая индустриализация развивалась не в ущерб окружающей среде. По словам мэра, столица является ведущим промышленным и научно-инженерным центром страны. Более 4,5 тысячи предприятий производят различные товары – от продуктов питания до роботов.