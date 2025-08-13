Участники "Миллиона призов" могут воспользоваться "Вывозом ненужных вещей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники городской программы лояльности "Миллион призов" могут воспользоваться услугой по вывозу крупногабаритной бытовой техники в сервисе "Вывоз ненужных вещей" на сайте mos.ru. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

За счет городских баллов участники программы могут получить промокод номиналом 1,5 тысячи, что равняется стоимости вывоза одной единицы техники. Для вывоза двух вещей потребуется еще один промокод. Также пользователи программы лояльности имеют возможность заказать бесплатный вывоз крупногабаритной техники от трех единиц.

Промокод не действует на вывоз предметов, в которых отсутствуют мотор, конденсатор, барабан или другие металлические части. Такая услуга оказывается только в платном формате.

Для оформления промокода горожанам необходимо авторизоваться на сайте ag-vmeste.ru с помощью Mos ID. Далее в разделе "Поощрения" в категории "Иное" найти подходящее предложение и оформить услугу. После этого в "Заказах" появится промокод.

Затем с помощью Mos ID надо авторизоваться на портале mos.ru. На странице сервиса "Вывоз ненужный вещей" подать заявку, нажав на кнопку, или во вкладке "Популярное" в разделе "Что мы забираем" выбрать подходящий объект. На странице откроется заявка, где надо указать, какой объект предполагается вывозить и в каком количестве, после чего добавить его нажатием на соответствующую кнопку.

Далее необходимо ввести промокод. Если он будет корректным, сумма изменится. Затем потребуется указать адрес, дату вывоза и контактную информацию. При вывозе сразу двух единиц техники второй промокод следует добавить в поле "Комментарии к заявке". Если все поля заполнены корректно, необходимо нажать кнопку "Подать заявку".

Если заявка подана в рабочее время с 09:00 до 21:00, то в течение 10 минут с заказчиком свяжется оператор для уточнения подробностей. Также в назначенный день перезвонят специалисты, чтобы согласовать время визита. Они самостоятельно вынесут и погрузят технику в автомобиль.

Услуга действует для всех горожан старше 18 лет со стандартной или полной учетной записью на портале mos.ru.

За первое полугодие 2025-го сервис "Вывоз ненужный вещей" оказался одним из самых удобных и полезных, по мнению москвичей. По итогам голосования на портале мэра и правительства столицы он получил оценку 4,91 балла.

Кроме бытовой техники, специалисты вывозят книги, спортивный инвентарь, мебель, одежду и другие уже ненужные владельцам или устаревшие предметы. При этом все вещи отправляются либо на пункты экологичной утилизации и переработки, либо реализуются на социальных площадках.