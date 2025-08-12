Баллы программы "Миллион призов" помогают закупать технику для бойцов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Более 128 миллионов рублей москвичи пожертвовали за год масштабной акции "Миллион призов", направленной на сбор средств для поддержки участников СВО и жителей приграничных территорий, передает портал мэра и правительства столицы.

Инициатива была разработана фондом "Народный фронт "Все для победы" и другими подобными организациями.

С августа 2024 года сбор средств идет непрерывно. Горожане каждый день переводят городские баллы, заработанные в проектах "Город идей", "Активный гражданин", "Электронный дом", "Город заданий" и "Наш город". 1 балл программы эквивалентен 1 рублю. Обычно люди жертвуют от 500 до 5 000 рублей, при этом ограничений на количество пожертвований нет.

Собранные средства идут на закупку амуниции, дронов, техники, автомобилей и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Например, для военных были приобретены приборы ночного видения и квадрокоптеры, которые помогают в планировании операций. Также в новые и приграничные регионы направляются лекарства, генераторы и строительные материалы, оказывается адресная помощь по конкретным запросам.

Кроме того, в карточке фонда "Народный фронт. Все для победы" жители Москвы оставили более 1 160 отзывов, выражающих признательность городу за возможность оказывать помощь бойцам. Горожане также пользуются платформой для пожеланий защитникам удачи и скорого возвращения домой.

Более того, многие отмечают важность поддержки тех, кто рискует своей жизнью ради мира, и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Чтобы использовать баллы для благотворительных целей, нужно авторизоваться на сайте городской программы лояльности "Миллион призов" с помощью своей учетной записи на портале mos.ru.

После этого необходимо перейти в раздел "Поощрения", выбрать категорию "Благотворительность", указать карточку нужного фонда и сумму пожертвования. Затем нужно нажать кнопку "Оформить заказ" и подтвердить свой выбор.

Баллы будут автоматически списаны с личного счета участника программы, а их денежный эквивалент будет перечислен в выбранный благотворительный фонд. После оформления заказа пользователь получит уникальный промокод, который позволит отслеживать статус пожертвования. Чтобы его посмотреть, нужно перейти на сайт фонда, воспользовавшись ссылкой в описании организации, и найти соответствующий реестр.

В нем нужно выбрать месяц, когда было сделано пожертвование, а затем воспользоваться поиском, введя код и нажав кнопку "Найти". Обновления в реестре происходят 1–2 раза в месяц.

С августа 2024 года москвичи собрали более 140 миллионов рублей на помощь российским солдатам, офицерам и пострадавшим от боевых действий. Средний размер пожертвования составил около 1,3 тысячи рублей, а максимальное – 325 тысяч рублей.

Направлять пожертвования некоммерческим организациям (НКО) можно с помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru. Например, фонд "Память поколений" помогает ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и ветеранам боевых действий, предоставляя медицинскую помощь, протезы и реабилитационные услуги.