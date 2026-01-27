27 января, 11:17Происшествия
Детей эвакуировали из школы № 1354 в Москве
"Школа незамедлительно вызвала экстренные службы и провела эвакуацию детей в соседние здания нашей школы. Все дети были выведены организованно в сопровождении педагогов. Угрозы здоровью детей нет", – подчеркнула она.
По словам директора, в настоящий период проводится обследование всего здания. Школа готовит претензионный иск в адрес застройщика. Кроме того, инициирована экспертиза по дальнейшей эксплуатации здания и ее отдельных помещений.
Ранее учеников трех образовательных учреждений в Уфе эвакуировали после поступления анонимного сообщения о якобы минировании зданий. Речь идет о гимназии № 1, школах № 41 и 103. На место вызвали оперативные службы.