Детей эвакуировали из школы № 1354 в Москве

Видео: Москва 24

Детей эвакуировали из школы № 1354 в столице. Причиной стало прогибание балки в помещении спортзала, которое было замечено до начала уроков, рассказала Москве 24 директор учреждения Анна Постникова.

"Школа незамедлительно вызвала экстренные службы и провела эвакуацию детей в соседние здания нашей школы. Все дети были выведены организованно в сопровождении педагогов. Угрозы здоровью детей нет", – подчеркнула она.

По словам директора, в настоящий период проводится обследование всего здания. Школа готовит претензионный иск в адрес застройщика. Кроме того, инициирована экспертиза по дальнейшей эксплуатации здания и ее отдельных помещений.

