Школьников в Уфе эвакуируют после анонимного сообщения о "минировании" зданий

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Школьников из трех образовательных учреждений в Уфе эвакуируют после поступления анонимного сообщения о якобы минировании зданий. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе мэрии.

Информация о минировании объектов поступила на электронные почты гимназии № 1, школ № 41 и №103. На место выехали экстренные службы.

"Информация по всем адресам уточняется", – заявили в пресс-службе городской администрации.

11 февраля неизвестный анонимно сообщил о якобы минировании отеля "Арарат Парк Хаятт" в центре Москвы. Как заявили СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах, правоохранители начали проверку по факту поступившей информации. При этом эвакуация персонала и посетителей из отеля не проводилась.

