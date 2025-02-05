МЖД заявила о штатной работе Павелецкого вокзала на фоне сообщений о минировании

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Павелецкий вокзал продолжает работать в обычном режиме на фоне поступившей ранее анонимной угрозы минирования, рассказали в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Проверка сотрудниками полиции одного из помещений вокзала была связана с оставленной без присмотра одним из пассажиров сумкой, о которой сообщил прохожий. В ходе проверки хозяин сумки нашелся", – уточнили представители МЖД.

Пассажирам напомнили о необходимости следить за своими вещами и не оставлять их на объектах транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что силовики проверили Павелецкий вокзал из-за сообщения о минировании. СМИ писали, что анонимный звонок с угрозой взрыва поступил по адресу Павелецкая площадь, дом 1А, строение 1. При этом к эвакуации пассажиров и сотрудников вокзала правоохранители не приступали.

