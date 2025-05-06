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06 мая, 11:20

Происшествия

В Лобне эвакуировали учеников и сотрудников школы из-за сообщения о "минировании"

Фото: телеграм-канал "Москвач+"

В Лобне обучающихся и сотрудников эвакуировали из школы № 10 после сообщения о якобы минировании, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу иинистерства образования Подмосковья.

Образовательное учреждение расположено по адресу Лобненский бульвар, дом 6. Уведомление с угрозой о минировании пришло на электронную почту школы. Данные об этом директор учреждения передал в 112.

В связи с этим школу проверили полицейские и кинологи на предмет взрывчатых веществ и устройств.

"Взрывчатых веществ не обнаружено. Образовательный процесс продолжен", – добавили в ведомстве.

В подмосковной Истре 27 марта произошла массовая эвакуация школ из-за сообщений о минировании. Всего были эвакуированы ученики и сотрудники в 12 школах из 17. Кроме того, был усилен контрольно-пропускной режим. Все учебные учреждения были обследованы сотрудниками полиции и кинологами на предмет взрывчатых веществ и устройств.

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происшествия

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