Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Массовая эвакуация из школ произошла в подмосковной Истре из-за сообщений о минировании. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобразования Московской области пишет ТАСС.

В ведомстве уточнили, из-за атаки сообщений и звонков с соответствующим предупреждением уже прошла эвакуация обучающихся 12 школ из 17. Все учебные учреждения обследуют сотрудники полиции и кинологи на предмет взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Кроме того, усилен контрольно-пропускной режим, добавили там.

Ранее сообщение о якобы минировании получил Павелецкий вокзал, в связи с чем силовики начали проверку. По данным СМИ, звонок с угрозой взрыва был анонимный. При этом к эвакуации пассажиров и сотрудников вокзала правоохранители не приступали.

До этого эвакуация посетителей из-за сообщения об угрозе безопасности также прошла в "Эрмитаже". Для охраны правопорядка на месте были задействованы два патрульных экипажа.