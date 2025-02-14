Подростка из Иркутска заподозрили в рассылке сообщений о минировании школ

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В Иркутске подростка заподозрили в рассылке ложных сообщений о минировании школ. Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, 15-летний злоумышленник в специально созданном телеграм-канале за деньги принимал заказы на отправку сообщений о минировании образовательных учреждений, торговых центров и зданий органов государственной власти.

В январе 2024 года на электронную почту одной из школ Красноярска пришло письмо с сообщением об опасном предмете. Приехавшая в образовательное учреждение следственно-оперативная группа полиции не обнаружила каких-либо предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан. После инцидента было возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Причастность 15-летнего жителя Иркутска к совершению преступления установили в ходе следственных действий. Выяснилось, что подросток послал еще 15 аналогичных сообщений, используя ПК в одном из компьютерных клубов Иркутска. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Ранее школьников из трех образовательных учреждений в Уфе эвакуировали после поступления анонимного сообщения о якобы минировании зданий. Информация поступила на электронные почты гимназии № 1, школ № 41 и 103.

До этого эвакуация посетителей из-за сообщения об угрозе безопасности прошла в "Эрмитаже". Зимний дворец был временно закрыт. Специалисты обследовали экспозиционные залы и служебные помещения, спустя некоторое время посетителей вновь начали запускать через главный вход.