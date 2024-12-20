РИА Новости: дело заведено после ложного минирования автомобиля депутата Картаполова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уголовное дело возбуждено после якобы минирования автомобиля главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, дело завели по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Во время обследования автомобиля депутата взрывных устройств не обнаружили.

Ранее Картаполов сообщил, что получил информацию о минировании неизвестным его автомобиля. Депутат рассказал, что позвонивший ему мужчина представился россиянином, которого якобы завербовали украинские спецслужбы, потребовавшие установить взрывное устройство на автомобиль Land Rover в Ружейном переулке.

Злоумышленник предупреждал депутата, что бомба взорвется через час. Однако Картаполов заявил, что с ним все в порядке. Позже с депутатом связались спецслужбы, которые изучили его автомобиль на предмет наличия взрывчатки.