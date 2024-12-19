Суд арестовал подозреваемого в убийстве генерала Кириллова

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Басманный суд Москвы арестовал Ахмаджона Курбонова, подозреваемого в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

Инстанция удовлетворила ходатайство следствия об избрании Курбонову меры пресечения в виде заключения под стражу. Арест фигуранта уголовного дела продлится до 17 февраля 2025 года.

Кроме того, в деле Курбонова появилась статья о незаконном изготовлении взрывчатки.

Электросамокат с установленной внутри бомбой взорвался утром 17 декабря у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, в результате чего Кириллов и Поликарпов погибли на месте. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Курбонова задержали на следующий день, 18 декабря. Гражданин Узбекистана на допросе рассказал, что его завербовали украинские спецслужбы, по заданию которых он приехал в Москву. За преступление кураторы обещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из европейских стран.

