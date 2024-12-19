Путин прокомментировал убийство генерала Кириллова

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Убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова было совершенно способом, опасным для жизни многих людей, заявил Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Глава государства также отметил, что киевский режим неоднократно совершал такие террористические преступления в отношении многих россиян, в том числе журналистов, и Запад ни разу это не осудил.

Утром 17 декабря у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв. В результате погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Спустя время было возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Подозреваемый в совершении теракта был задержан 18 декабря. Им оказался 29-летний гражданин Узбекистана. Во время допроса он рассказал, что был завербован спецслужбами Украины, по заданию которых приехал в Москву и получил взрывное устройство. Затем он установил бомбу на электросамокате, который оставил у подъезда дома, где жил Кириллов.

Для наблюдения за военнослужащим злоумышленник арендовал машину каршеринга, где установил камеру видеонаблюдения. Съемка с нее транслировалась организаторам теракта в Днепр в режиме реального времени, уточнил задержанный. Когда мужчине поступил видеосигнал о выходе Кириллова из подъезда, он дистанционно привел в действие взрывчатку.

За совершение данного преступления злоумышленнику обещали денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов и выезд в одну из европейских стран для проживания. По данным СМИ, следователи планируют направить в суд ходатайство об аресте подозреваемого.

